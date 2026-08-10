Revolut décroche enfin sa licence bancaire française
Par Vincent Lautier - Publié le
L'ACPR et la BCE ont accordé ce lundi un agrément bancaire complet à Revolut Bank S.A. La néobanque, qui revendique 8 millions de clients en France, cesse d'être une banque lituanienne pour ses utilisateurs français. Les dépôts passent sous la garantie du FGDR, et le Livret A devient possible.
La demande dormait sur le bureau du régulateur depuis un an. Le conseil des gouverneurs de la BCE a formellement adopté l'agrément, sur instruction de l'ACPR, et Revolut l'a annoncé aujourd'hui. C'est le deuxième agrément bancaire complet de l'entreprise dans l'Union européenne, après celui décroché en Lituanie en 2018. Jusqu'à présent, tous les comptes français relevaient de Revolut Bank UAB, à Vilnius, par le jeu du passeport européen. Ça fonctionnait très bien. Mais ça voulait dire un IBAN lituanien et une garantie des dépôts assurée par un fonds balte, ce qui n'est pas exactement l'argument le plus vendeur quand on cherche à convaincre un épargnant français de rapatrier son salaire.
Le changement le plus concret porte sur le FGDR. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution couvre désormais les comptes à hauteur de 100 000 euros par déposant, comme dans n'importe quelle banque de l'Hexagone. L'agrément ouvre aussi la porte au Livret A et au LDDS, deux produits d'épargne réglementée réservés aux établissements agréés en France, et au crédit immobilier. Attention quand même : la licence autorise ces produits, elle ne les lance pas. Aucune date commerciale n'a été communiquée, et la BCE doit encore se prononcer sur certains d'entre eux. La bascule des comptes vers Revolut Bank S.A. se fera progressivement, sans démarche à faire.
Revolut fonctionne maintenant sur deux pôles, la Lituanie et la France, ce qui lui évite de dépendre d'un seul régulateur national. Paris servira d'abord le marché français avant de s'étendre à l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande, pendant que Vilnius garde le reste de l'Espace économique européen. L'entreprise annonce plus d'un milliard d'euros investis en Europe de l'Ouest et 600 embauches, dont 400 à Paris, avec un siège rue Réaumur à partir de 2027. Frédéric Oudéa, l'ancien patron de la Société Générale, préside le conseil d'administration de la nouvelle entité. Le siège mondial, lui, reste à Londres.
Il y a un mois, on écrivait ici que 8 millions de Français confiaient leurs économies à une banque dont la garantie était basée à Vilnius. Voilà le problème réglé. Reste à voir ce que Revolut compte faire de cet agrément, parce qu'un Livret A plafonné à 22 950 euros ne pèsera pas lourd face à son propre livret maison, qui accepte 100 000 euros. Le crédit immobilier est un autre métier, avec du risque et des délais qu'aucune application ne règle d'un glissement de doigt, et je suis curieux de voir ce que donnera un dossier de prêt chez une banque qui n'a jamais eu d'agence. Pour l'instant, un seul changement est réellement acquis : vos dépôts sont couverts en France.
Un dossier déposé en juillet 2025
La demande dormait sur le bureau du régulateur depuis un an. Le conseil des gouverneurs de la BCE a formellement adopté l'agrément, sur instruction de l'ACPR, et Revolut l'a annoncé aujourd'hui. C'est le deuxième agrément bancaire complet de l'entreprise dans l'Union européenne, après celui décroché en Lituanie en 2018. Jusqu'à présent, tous les comptes français relevaient de Revolut Bank UAB, à Vilnius, par le jeu du passeport européen. Ça fonctionnait très bien. Mais ça voulait dire un IBAN lituanien et une garantie des dépôts assurée par un fonds balte, ce qui n'est pas exactement l'argument le plus vendeur quand on cherche à convaincre un épargnant français de rapatrier son salaire.
La garantie passe de Vilnius à Paris
Le changement le plus concret porte sur le FGDR. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution couvre désormais les comptes à hauteur de 100 000 euros par déposant, comme dans n'importe quelle banque de l'Hexagone. L'agrément ouvre aussi la porte au Livret A et au LDDS, deux produits d'épargne réglementée réservés aux établissements agréés en France, et au crédit immobilier. Attention quand même : la licence autorise ces produits, elle ne les lance pas. Aucune date commerciale n'a été communiquée, et la BCE doit encore se prononcer sur certains d'entre eux. La bascule des comptes vers Revolut Bank S.A. se fera progressivement, sans démarche à faire.
Paris devient le second pôle européen
Revolut fonctionne maintenant sur deux pôles, la Lituanie et la France, ce qui lui évite de dépendre d'un seul régulateur national. Paris servira d'abord le marché français avant de s'étendre à l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande, pendant que Vilnius garde le reste de l'Espace économique européen. L'entreprise annonce plus d'un milliard d'euros investis en Europe de l'Ouest et 600 embauches, dont 400 à Paris, avec un siège rue Réaumur à partir de 2027. Frédéric Oudéa, l'ancien patron de la Société Générale, préside le conseil d'administration de la nouvelle entité. Le siège mondial, lui, reste à Londres.
On en dit quoi ?
Il y a un mois, on écrivait ici que 8 millions de Français confiaient leurs économies à une banque dont la garantie était basée à Vilnius. Voilà le problème réglé. Reste à voir ce que Revolut compte faire de cet agrément, parce qu'un Livret A plafonné à 22 950 euros ne pèsera pas lourd face à son propre livret maison, qui accepte 100 000 euros. Le crédit immobilier est un autre métier, avec du risque et des délais qu'aucune application ne règle d'un glissement de doigt, et je suis curieux de voir ce que donnera un dossier de prêt chez une banque qui n'a jamais eu d'agence. Pour l'instant, un seul changement est réellement acquis : vos dépôts sont couverts en France.