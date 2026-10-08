TP-Link accusé par quatre États américains de tromper ses clients sur la sécurité de ses routeurs

On en dit quoi ?



Cinq États en huit mois, un projet d'interdiction fédérale et une procédure FCC, la pression devient quand même difficile à ignorer pour une marque qui équipe des dizaines de millions de foyers américains. Le vrai point faible du dossier, c'est ce marketing : garantir une protection totale alors que le FBI a dû nettoyer des milliers de routeurs infectés sera compliqué à défendre devant un juge. Aucune porte dérobée n'a par contre jamais été démontrée publiquement dans ces appareils, et l'entreprise le rappelle à chaque procédure. Par chez nous, rien ne change : les routeurs TP-Link restent en vente libre en France comme en Belgique, et on continue d'en croiser dans la plupart des rayons réseau, j'en ai même un chez moi et j'en suis très content !