Les États-Unis interdisent l'importation de nouveaux routeurs Wi-Fi fabriqués à l'étranger
Par Vincent Lautier - Publié le
La FCC vient d'interdire l'autorisation de tout nouveau modèle de routeur Wi-Fi grand public fabriqué hors des États-Unis. La mesure vise les cyberattaques qui ont exploité des failles dans ces équipements, mais le problème, c'est que la quasi-totalité des routeurs vendus aux États-Unis sont produits à l'étranger. TP-Link, Netgear, Linksys, Google Nest, tout le monde est concerné.
La Federal Communications Commission a ajouté les routeurs Wi-Fi grand public fabriqués à l'étranger à sa Covered List, une liste d'équipements considérés comme une menace pour la sécurité nationale. Concrètement, aucun nouveau modèle de routeur produit hors des États-Unis ne pourra recevoir d'autorisation de la FCC pour être commercialisé sur le marché américain. La décision a été annoncée le 23 mars et entre en application immédiatement.
La FCC s'appuie sur les cyberattaques Volt Typhoon, Flax Typhoon et Salt Typhoon, qui ont ciblé des infrastructures américaines en exploitant des failles dans des routeurs domestiques. Le directeur de la FCC, Brendan Carr, a justifié cette mesure en la rattachant à la politique de sécurité du président Trump.
Le problème est assez simple à comprendre : la quasi-totalité des routeurs vendus aux États-Unis sont fabriqués à l'étranger. TP-Link, le leader du marché, produit au Vietnam. Netgear passe par Foxconn à Taïwan. Linksys, Google, et les autres ne font pas mieux. Les marques chinoises représentaient à elles seules environ 60 % du marché américain des routeurs domestiques.
Les fabricants qui veulent continuer à vendre de nouveaux modèles aux États-Unis devront demander une autorisation conditionnelle, ce qui implique de détailler leurs chaînes de production et de présenter un plan pour relocaliser la fabrication sur le sol américain. Autant dire que ça ne va pas se faire en un mois.
Bonne nouvelle quand même : les routeurs déjà autorisés par la FCC peuvent continuer à être vendus et utilisés sans restriction. Si vous vivez aux US et que vous avez un Nest Wifi, un TP-Link ou un Netgear chez vous, rien ne change. Les modèles déjà en stock dans les magasins restent disponibles. La mesure ne concerne que les futurs modèles qui n'ont pas encore reçu leur certification.
Par contre, à terme, le choix risque de se réduire sérieusement. Et si les fabricants doivent relocaliser leur production, les prix vont a priori monter.
C'est quand même un peu paradoxal d'interdire les routeurs étrangers quand aucun routeur n'est fabriqué aux États-Unis. Même si les cyberattaques qui ont visé les routeurs domestiques américains sont bien réelles. La FCC avait déjà fait la même chose avec les drones fin 2025. On imagine bien que l'Europe observe tout ça de près, même si pour le moment rien de similaire n'est prévu chez nous.
Ce que la FCC a décidé
La Federal Communications Commission a ajouté les routeurs Wi-Fi grand public fabriqués à l'étranger à sa Covered List, une liste d'équipements considérés comme une menace pour la sécurité nationale. Concrètement, aucun nouveau modèle de routeur produit hors des États-Unis ne pourra recevoir d'autorisation de la FCC pour être commercialisé sur le marché américain. La décision a été annoncée le 23 mars et entre en application immédiatement.
La FCC s'appuie sur les cyberattaques Volt Typhoon, Flax Typhoon et Salt Typhoon, qui ont ciblé des infrastructures américaines en exploitant des failles dans des routeurs domestiques. Le directeur de la FCC, Brendan Carr, a justifié cette mesure en la rattachant à la politique de sécurité du président Trump.
Presque aucun routeur n'est fabriqué aux États-Unis
Le problème est assez simple à comprendre : la quasi-totalité des routeurs vendus aux États-Unis sont fabriqués à l'étranger. TP-Link, le leader du marché, produit au Vietnam. Netgear passe par Foxconn à Taïwan. Linksys, Google, et les autres ne font pas mieux. Les marques chinoises représentaient à elles seules environ 60 % du marché américain des routeurs domestiques.
Les fabricants qui veulent continuer à vendre de nouveaux modèles aux États-Unis devront demander une autorisation conditionnelle, ce qui implique de détailler leurs chaînes de production et de présenter un plan pour relocaliser la fabrication sur le sol américain. Autant dire que ça ne va pas se faire en un mois.
Ce qui change pour les consommateurs
Bonne nouvelle quand même : les routeurs déjà autorisés par la FCC peuvent continuer à être vendus et utilisés sans restriction. Si vous vivez aux US et que vous avez un Nest Wifi, un TP-Link ou un Netgear chez vous, rien ne change. Les modèles déjà en stock dans les magasins restent disponibles. La mesure ne concerne que les futurs modèles qui n'ont pas encore reçu leur certification.
Par contre, à terme, le choix risque de se réduire sérieusement. Et si les fabricants doivent relocaliser leur production, les prix vont a priori monter.
On en dit quoi ?
C'est quand même un peu paradoxal d'interdire les routeurs étrangers quand aucun routeur n'est fabriqué aux États-Unis. Même si les cyberattaques qui ont visé les routeurs domestiques américains sont bien réelles. La FCC avait déjà fait la même chose avec les drones fin 2025. On imagine bien que l'Europe observe tout ça de près, même si pour le moment rien de similaire n'est prévu chez nous.