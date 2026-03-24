Les États-Unis interdisent l'importation de nouveaux routeurs Wi-Fi fabriqués à l'étranger

On en dit quoi ?



C'est quand même un peu paradoxal d'interdire les routeurs étrangers quand aucun routeur n'est fabriqué aux États-Unis. Même si les cyberattaques qui ont visé les routeurs domestiques américains sont bien réelles. La FCC avait déjà fait la même chose avec les drones fin 2025. On imagine bien que l'Europe observe tout ça de près, même si pour le moment rien de similaire n'est prévu chez nous.