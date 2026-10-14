Et si installer son WiFi 7 ne prenait que quelques minutes ? devolo signe le BE9300
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Le spécialiste allemand du réseau ajoute une nouvelle tête de gamme à son catalogue : le WiFi 7 BE9300, un boîtier tri-bande qui sert aussi bien de routeur fibre que de système mesh en pack de 2 ou 3 modules. Débits jusqu'à 9 300 Mbit/s, installation en quelques minutes et tarifs à partir de 249,90 euros, on vous fait le tour du propriétaire.
devolo, vous connaissez probablement déjà : l'entreprise d'Aix-la-Chapelle équipe les foyers européens depuis 2002 et a écoulé plus de 50 millions d'adaptateurs CPL, ces fameux boîtiers Magic qui font passer Internet par les prises électriques. Le BE9300 joue dans une autre catégorie. On parle cette fois d'un routeur WiFi 7 tri-bande qui utilise les fréquences 2,4, 5 et 6 GHz avec une largeur de canal qui monte à 320 MHz, pour un débit cumulé qui peut atteindre 9 300 Mbit/s. La norme apporte aussi la 4K-QAM et le Multi-Link Operation, qui agrège plusieurs bandes en même temps histoire de faire baisser la latence, un vrai plus pour le jeu en ligne et les visios.
Le principe est simple : vous reliez le boîtier à l'ONT de votre connexion fibre avec un câble Ethernet, et il prend la place du routeur de votre box. Vous récupérez au passage quatre ports Ethernet, un 2,5 Gbit/s qui sert de WAN ou de LAN et trois ports Gigabit, avec du WPA3, un pare-feu et un réseau invité pour la partie sécurité. Un VPN et le contrôle parental arriveront plus tard par mise à jour.
En pack de 2 ou 3, le BE9300 devient un système mesh, c'est à dire plusieurs points d'accès qui forment un seul réseau et se passent le relais quand vous circulez dans la maison. devolo y met tout ce qui se fait de mieux sur le sujet, du Band Steering au MU-MIMO bidirectionnel, mais le vrai argument est ailleurs : les kits sont livrés préconfigurés et fonctionnent quelques instants après le branchement. Pas de paramétrage, pas de documentation à éplucher, l'appli devolo Home Network ou l'interface web suffisent pour les derniers réglages. Et comme le mode de fonctionnement se change à tout moment, le même boîtier peut servir de routeur, de point d'accès ou de brique mesh selon vos besoins. Bonne nouvelle, l'ensemble est compatible avec tous les ONT, modems et routeurs du marché, et avec les produits devolo que vous possédez peut-être déjà.
Comptez 249,90 euros pour le routeur seul, 479,90 euros pour le kit de 2 et 699,90 euros pour le kit de 3, avec un kit d'extension vendu séparément pour agrandir le réseau plus tard. devolo garantit le tout 3 ans, et la disponibilité est immédiate sur la boutique officielle de la marque. Il existe une alternative maison : le BE6500, un modèle bi-bande qui plafonne à 6 500 Mbit/s, largement suffisant pour la plupart des logements, vendu 149,90 euros l'unité et 399,90 euros le kit de 3.
C'est quand même agréable de voir un constructeur européen jouer dans la cour des géants américains et asiatiques du routeur, avec un produit qui tient la comparaison sur la fiche technique. Le WiFi 7 reste un débit sur le papier, il faudra des appareils récents pour profiter de la bande 6 GHz, mais l'approche modulaire de devolo est bien pensée : on commence avec un routeur seul, on ajoute un module le jour où la chambre du fond décroche. À 250 euros, le BE9300 se place dans les prix du marché pour du tri-bande, et le BE6500 fait une très bonne porte d'entrée pour 100 euros de moins. Pour une fois qu'installer du réseau ne demande pas une soirée entière et trois appels à un copain qui s'y connaît, on prend. Rendez-vous sur la page Amazon de Devolo ou sur le site officiel de la marque pour vous équiper.
Un routeur taillé pour la fibre
devolo, vous connaissez probablement déjà : l'entreprise d'Aix-la-Chapelle équipe les foyers européens depuis 2002 et a écoulé plus de 50 millions d'adaptateurs CPL, ces fameux boîtiers Magic qui font passer Internet par les prises électriques. Le BE9300 joue dans une autre catégorie. On parle cette fois d'un routeur WiFi 7 tri-bande qui utilise les fréquences 2,4, 5 et 6 GHz avec une largeur de canal qui monte à 320 MHz, pour un débit cumulé qui peut atteindre 9 300 Mbit/s. La norme apporte aussi la 4K-QAM et le Multi-Link Operation, qui agrège plusieurs bandes en même temps histoire de faire baisser la latence, un vrai plus pour le jeu en ligne et les visios.
Le principe est simple : vous reliez le boîtier à l'ONT de votre connexion fibre avec un câble Ethernet, et il prend la place du routeur de votre box. Vous récupérez au passage quatre ports Ethernet, un 2,5 Gbit/s qui sert de WAN ou de LAN et trois ports Gigabit, avec du WPA3, un pare-feu et un réseau invité pour la partie sécurité. Un VPN et le contrôle parental arriveront plus tard par mise à jour.
Un mesh qui marche tout seul
En pack de 2 ou 3, le BE9300 devient un système mesh, c'est à dire plusieurs points d'accès qui forment un seul réseau et se passent le relais quand vous circulez dans la maison. devolo y met tout ce qui se fait de mieux sur le sujet, du Band Steering au MU-MIMO bidirectionnel, mais le vrai argument est ailleurs : les kits sont livrés préconfigurés et fonctionnent quelques instants après le branchement. Pas de paramétrage, pas de documentation à éplucher, l'appli devolo Home Network ou l'interface web suffisent pour les derniers réglages. Et comme le mode de fonctionnement se change à tout moment, le même boîtier peut servir de routeur, de point d'accès ou de brique mesh selon vos besoins. Bonne nouvelle, l'ensemble est compatible avec tous les ONT, modems et routeurs du marché, et avec les produits devolo que vous possédez peut-être déjà.
Combien ça coûte ?
Comptez 249,90 euros pour le routeur seul, 479,90 euros pour le kit de 2 et 699,90 euros pour le kit de 3, avec un kit d'extension vendu séparément pour agrandir le réseau plus tard. devolo garantit le tout 3 ans, et la disponibilité est immédiate sur la boutique officielle de la marque. Il existe une alternative maison : le BE6500, un modèle bi-bande qui plafonne à 6 500 Mbit/s, largement suffisant pour la plupart des logements, vendu 149,90 euros l'unité et 399,90 euros le kit de 3.
On en dit quoi ?
C'est quand même agréable de voir un constructeur européen jouer dans la cour des géants américains et asiatiques du routeur, avec un produit qui tient la comparaison sur la fiche technique. Le WiFi 7 reste un débit sur le papier, il faudra des appareils récents pour profiter de la bande 6 GHz, mais l'approche modulaire de devolo est bien pensée : on commence avec un routeur seul, on ajoute un module le jour où la chambre du fond décroche. À 250 euros, le BE9300 se place dans les prix du marché pour du tri-bande, et le BE6500 fait une très bonne porte d'entrée pour 100 euros de moins. Pour une fois qu'installer du réseau ne demande pas une soirée entière et trois appels à un copain qui s'y connaît, on prend. Rendez-vous sur la page Amazon de Devolo ou sur le site officiel de la marque pour vous équiper.