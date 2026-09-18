Free améliore le Wi-Fi de votre Freebox, voilà comment en profiter

On en dit quoi ?



Voilà le genre de mise à jour qu'on aime bien. Elle ne coûte rien, et elle corrige surtout un bridage dont la plupart des abonnés n'avaient jamais entendu parler. Le doublement du débit, beaucoup ne le verront jamais tel quel. Par contre, des canaux moins encombrés, tout le monde va en profiter, même avec du matériel un peu ancien. On aurait quand même bien aimé que Free explique pourquoi ce bridage est resté silencieux pendant des années. Mais bon, c'est réglé, et pour une fois le gain ne vous demandera ni nouvel abonnement ni nouvelle box.