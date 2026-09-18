Free améliore le Wi-Fi de votre Freebox, voilà comment en profiter
Par Vincent Lautier - Publié le
Free a déployé la version 4.13.0 du Freebox Server et la 2.9.0 de ses répéteurs Wi-Fi. Derrière ces numéros un peu austères, un changement bienvenu : la bande 5 GHz peut désormais s'étaler sur des canaux de 160 MHz, deux fois plus larges qu'avant, et les répéteurs ne brident plus la box au passage. Sur le papier, le débit double. Dans votre salon, ça risque d'être un peu plus compliqué.
Brancher un répéteur Wi-Fi chez Free avait un effet de bord que personne ne voyait : la box abandonnait aussitôt les canaux DFS. Ces fréquences de la bande 5 GHz sont partagées avec des usagers prioritaires, les radars militaires et météo pour être précis, et une box qui veut s'y installer doit d'abord vérifier qu'aucun radar n'émet dans le coin. Free préférait donc les couper dès qu'un répéteur entrait en jeu, et tout le réseau se repliait sur les canaux classiques, plus étroits et surtout plus encombrés, puisque tous vos voisins s'y entassent déjà. Vous payiez donc un répéteur pour mieux couvrir votre logement, et il bridait discrètement votre connexion au passage.
Avec le Freebox Server en 4.13.0 et les répéteurs en 2.9.0, déployés depuis le 16 septembre, tout ce petit monde sait exploiter les canaux DFS ensemble. La bande 5 GHz peut du coup s'élargir à 160 MHz au lieu des 80 habituels, ce qui double la taille du tuyau dans lequel circulent vos données. Free en profite pour ajouter le mécanisme CSA. Celui-ci prévient les appareils connectés juste avant un changement de canal, histoire de limiter les micro-coupures. Les Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra y ont droit. Pour l'installation, un redémarrage du Server suffit et les répéteurs enchaînent tout seuls derrière.
Sur le principe, oui, puisqu'un canal deux fois plus large laisse passer deux fois plus de données au même moment. En pratique, il faudra réunir pas mal de conditions. Vos appareils doivent déjà savoir exploiter un canal de 160 MHz, et les réseaux des voisins ne doivent pas trop squatter les fréquences autour de chez vous. Le Wi-Fi ne fera de toute façon jamais mieux que ce que la fibre apporte à la prise. Notez aussi que la vérification anti-radar retarde parfois l'allumage du 5 GHz d'une bonne minute au redémarrage. Les abonnés équipés de répéteurs partent de plus loin, du coup ce sont eux qui verront la plus grosse différence.
Voilà le genre de mise à jour qu'on aime bien. Elle ne coûte rien, et elle corrige surtout un bridage dont la plupart des abonnés n'avaient jamais entendu parler. Le doublement du débit, beaucoup ne le verront jamais tel quel. Par contre, des canaux moins encombrés, tout le monde va en profiter, même avec du matériel un peu ancien. On aurait quand même bien aimé que Free explique pourquoi ce bridage est resté silencieux pendant des années. Mais bon, c'est réglé, et pour une fois le gain ne vous demandera ni nouvel abonnement ni nouvelle box.
Mais c'était quoi le problème ?
Brancher un répéteur Wi-Fi chez Free avait un effet de bord que personne ne voyait : la box abandonnait aussitôt les canaux DFS. Ces fréquences de la bande 5 GHz sont partagées avec des usagers prioritaires, les radars militaires et météo pour être précis, et une box qui veut s'y installer doit d'abord vérifier qu'aucun radar n'émet dans le coin. Free préférait donc les couper dès qu'un répéteur entrait en jeu, et tout le réseau se repliait sur les canaux classiques, plus étroits et surtout plus encombrés, puisque tous vos voisins s'y entassent déjà. Vous payiez donc un répéteur pour mieux couvrir votre logement, et il bridait discrètement votre connexion au passage.
Un tuyau deux fois plus large
Avec le Freebox Server en 4.13.0 et les répéteurs en 2.9.0, déployés depuis le 16 septembre, tout ce petit monde sait exploiter les canaux DFS ensemble. La bande 5 GHz peut du coup s'élargir à 160 MHz au lieu des 80 habituels, ce qui double la taille du tuyau dans lequel circulent vos données. Free en profite pour ajouter le mécanisme CSA. Celui-ci prévient les appareils connectés juste avant un changement de canal, histoire de limiter les micro-coupures. Les Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra y ont droit. Pour l'installation, un redémarrage du Server suffit et les répéteurs enchaînent tout seuls derrière.
Alors, ça double vraiment ?
Sur le principe, oui, puisqu'un canal deux fois plus large laisse passer deux fois plus de données au même moment. En pratique, il faudra réunir pas mal de conditions. Vos appareils doivent déjà savoir exploiter un canal de 160 MHz, et les réseaux des voisins ne doivent pas trop squatter les fréquences autour de chez vous. Le Wi-Fi ne fera de toute façon jamais mieux que ce que la fibre apporte à la prise. Notez aussi que la vérification anti-radar retarde parfois l'allumage du 5 GHz d'une bonne minute au redémarrage. Les abonnés équipés de répéteurs partent de plus loin, du coup ce sont eux qui verront la plus grosse différence.
On en dit quoi ?
Voilà le genre de mise à jour qu'on aime bien. Elle ne coûte rien, et elle corrige surtout un bridage dont la plupart des abonnés n'avaient jamais entendu parler. Le doublement du débit, beaucoup ne le verront jamais tel quel. Par contre, des canaux moins encombrés, tout le monde va en profiter, même avec du matériel un peu ancien. On aurait quand même bien aimé que Free explique pourquoi ce bridage est resté silencieux pendant des années. Mais bon, c'est réglé, et pour une fois le gain ne vous demandera ni nouvel abonnement ni nouvelle box.