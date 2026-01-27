STRONG dévoile un routeur Wi-Fi 7 à moins de 80 euros !

Du Wi-Fi 7 enfin abordable

Couverture renforcée et réseau plus stable

Connectique complète, installation et utilisation simplifiées

Qu'en penser ?



Avec une garantie de 4 ans et un prix public conseillé de 79,99 euros, le ROUTERBE3600 se positionne comme l’un des routeurs Wi-Fi 7 les plus accessibles du marché. STRONG joue clairement la carte de la démocratisation, en proposant un produit simple à installer, polyvalent et suffisamment performant pour répondre aux besoins actuels — et à ceux des prochaines années.

Avec le ROUTERBE3600,: son coût. Jusqu’ici, cette norme était surtout présente sur des routeurs dépassant les 150, voir les 200 euros.De cette manière, le fournisseur propose une alternative crédible pour les foyers souhaitant moderniser leur réseau sans changer d’abonnement, ni de box, puisqueAucun changement d’infrastructure n’est nécessaire pour profiter immédiatement de débits plus élevés et d’une connexion plus stable.Le ROUTERBE3600 repose sur la norme IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) et annonce: jusqu’à 688 Mbit/s en 2,4 GHz et jusqu’à 2882 Mbit/s en 5 GHz. Ces performances permettent de gérer sans difficulté le streaming 4K, les visioconférences, le cloud gaming ou le jeu en ligne, même avec plusieurs appareils connectés simultanément.Pour assurer une couverture homogène,, conçues pour maximiser la portée et la fiabilité du signal. Le ROUTERBE3600 embarque également des fonctionnalités avancées comme le Wi-Fi MLO (Multi-Link Operation), qui combine plusieurs bandes afin d’améliorer la stabilité et les débits.Le routeur peut aussi être utilisé commedans une autre pièce ou à un autre étage, à condition de disposer d’une prise Ethernet. Une solution pratique pour améliorer la couverture dans les zones mal desservies par la box principale.Côté matériel, le ROUTERBE3600 propose une configuration solide pour sa gamme de prix :(PC, console, TV, NAS…). L’installation est facilitée par un bouton Connect & Secure (WPS), permettant d’associer rapidement de nouveaux appareils en toute sécurité.La gestion passe par l’application mobile MySTRONG, via un tableau de bord simple pour surveiller la connexion, ajuster les paramètres ou redémarrer l’équipement à distance.L’application permet également, mais aussi de mettre en place un contrôle parental, avec des restrictions horaires ou des limitations d’accès à certains services, un point appréciable pour les familles.