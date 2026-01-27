STRONG dévoile un routeur Wi-Fi 7 à moins de 80 euros !
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
STRONG annonce le lancement du ROUTERBE3600, un routeur Wi-Fi 7 à un prix particulièrement attractif sous la barre des 80 euros. Voilà une bonne nouvelle pour une technologie encore largement réservée aux produits haut de gamme, et qui vise clairement à démocratiser le très haut débit sans fil de nouvelle génération.
Du Wi-Fi 7 enfin abordable
Avec le ROUTERBE3600, STRONG veut lever l’un des principaux freins à l’adoption du Wi-Fi 7 : son coût. Jusqu’ici, cette norme était surtout présente sur des routeurs dépassant les 150, voir les 200 euros.
De cette manière, le fournisseur propose une alternative crédible pour les foyers souhaitant moderniser leur réseau sans changer d’abonnement, ni de box, puisque le routeur va se connecter à n’importe quel modem existant via Ethernet. Aucun changement d’infrastructure n’est nécessaire pour profiter immédiatement de débits plus élevés et d’une connexion plus stable.
Le ROUTERBE3600 repose sur la norme IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) et annonce un débit combiné pouvant atteindre 3600 Mbit/s : jusqu’à 688 Mbit/s en 2,4 GHz et jusqu’à 2882 Mbit/s en 5 GHz. Ces performances permettent de gérer sans difficulté le streaming 4K, les visioconférences, le cloud gaming ou le jeu en ligne, même avec plusieurs appareils connectés simultanément. Une réponse directe à la multiplication des usages numériques dans les foyers modernes.
Couverture renforcée et réseau plus stable
Pour assurer une couverture homogène, STRONG a équipé son routeur de cinq antennes externes 3 dBi, conçues pour maximiser la portée et la fiabilité du signal. Le ROUTERBE3600 embarque également des fonctionnalités avancées comme le Wi-Fi MLO (Multi-Link Operation), qui combine plusieurs bandes afin d’améliorer la stabilité et les débits.
Le routeur peut aussi être utilisé comme point d’accès Wi-Fi dans une autre pièce ou à un autre étage, à condition de disposer d’une prise Ethernet. Une solution pratique pour améliorer la couverture dans les zones mal desservies par la box principale.
Connectique complète, installation et utilisation simplifiées
Côté matériel, le ROUTERBE3600 propose une configuration solide pour sa gamme de prix : 1 port WAN 2,5 Gigabit pour tirer parti des connexions fibre rapides et 3 ports LAN Gigabit pour les appareils filaires (PC, console, TV, NAS…). L’installation est facilitée par un bouton Connect & Secure (WPS), permettant d’associer rapidement de nouveaux appareils en toute sécurité.
Le routeur prend en charge les protocoles WPA, WPA2 et WPA3, garantissant une protection à jour du réseau domestique. La gestion passe par l’application mobile MySTRONG, via un tableau de bord simple pour surveiller la connexion, ajuster les paramètres ou redémarrer l’équipement à distance.
L’application permet également de créer un réseau invité, mais aussi de mettre en place un contrôle parental, avec des restrictions horaires ou des limitations d’accès à certains services, un point appréciable pour les familles.
Qu'en penser ?
Avec une garantie de 4 ans et un prix public conseillé de 79,99 euros, le ROUTERBE3600 se positionne comme l’un des routeurs Wi-Fi 7 les plus accessibles du marché. STRONG joue clairement la carte de la démocratisation, en proposant un produit simple à installer, polyvalent et suffisamment performant pour répondre aux besoins actuels — et à ceux des prochaines années.