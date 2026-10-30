Binance victime d’un piratage historique : 6,3 milliards de dollars de cryptomonnaies concernés !

Qu’en penser ?



Ce piratage souligne une nouvelle fois les vulnérabilités des grandes plateformes de cryptomonnaies, malgré les moyens considérables consacrés à leur sécurité. L’ampleur de l’attaque est d’autant plus préoccupante qu’elle touche Binance, l’un des acteurs les plus importants du secteur. La promesse de rembourser les utilisateurs constitue évidemment un engagement important, mais elle ne suffit pas à dissiper toutes les interrogations. L’enquête devra notamment déterminer comment les pirates ont pu déplacer de telles sommes en quelques minutes et quelles mesures permettront d’éviter qu’un incident comparable se reproduise. Au-delà des pertes financières, c’est aussi la confiance des investisseurs dans la conservation de leurs actifs numériques qui se trouve fragilisée.