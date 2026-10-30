Binance victime d’un piratage historique : 6,3 milliards de dollars de cryptomonnaies concernés !
Par Laurence - Publié le
La plateforme Binance vient d’être frappée par une cyberattaque d’une ampleur exceptionnelle. Près de 6,3 milliards de dollars de cryptomonnaies (environ 5,5 milliards d'euros) auraient été dérobés, ce qui en ferait le plus important piratage de l’histoire du secteur. Environ 3 milliards de dollars ont déjà été bloqués, mais le sort du reste des fonds demeure incertain.
L'attaque pourrait entrer dans l’histoire des cryptomonnaies. Binance, première plateforme mondiale d’échange d’actifs numériques, a confirmé jeudi 29 octobre avoir été victime d’un incident de sécurité majeur. Le montant des actifs concernés atteindrait 6,3 milliards de dollars, un chiffre qui dépasse très largement les précédents records de piratage dans le secteur. Depuis l'annonce, Binance communique régulièrement sur X.
À titre de comparaison, la plateforme Bybit avait subi en février 2025 un vol estimé à 1,5 milliard de dollars, considéré jusqu’ici comme l’un des plus importants de l’histoire des cryptomonnaies. Binance, qui revendique plus de 335 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde, assure avoir immédiatement engagé des opérations pour identifier et bloquer les fonds concernés.
Selon les informations communiquées par Binance, environ 3 milliards de dollars d’actifs ont pu être localisés et gelés, grâce à la coopération de plusieurs acteurs du secteur. Parmi eux figurent notamment Tether et Circle, deux émetteurs majeurs de stablecoins, ces cryptomonnaies dont la valeur est généralement indexée sur une monnaie traditionnelle.
Tether affirme avoir bloqué près de 1,57 milliard de dollars, tandis que Circle a gelé plus de 800 millions de dollars. Ripple a également participé aux opérations, à hauteur d’environ 200 millions de dollars.
Le sort des 3,3 milliards de dollars restants demeure toutefois incertain. Le gel des actifs ne signifie pas non plus qu’ils ont déjà été restitués à Binance. Yi He, cofondatrice de la plateforme, a néanmoins assuré que l’entreprise prendrait en charge l’intégralité des pertes liées au piratage. Binance affirme par ailleurs que les fonds de ses utilisateurs restent protégés. Les dépôts et retraits ont été temporairement suspendus afin de procéder à des vérifications de sécurité.
Les premières investigations suggèrent que les pirates auraient compromis l’ordinateur portable d’un ingénieur de Binance. Cet accès leur aurait permis de pénétrer dans certains systèmes de la plateforme et de déclencher des retraits non autorisés.
L’origine exacte de l’attaque n’a cependant pas encore été officiellement établie par Binance. De son côté, la société spécialisée TRM Labs attribue l’opération au groupe TraderTraitor, associé à la Corée du Nord. Selon ses analyses, les pirates auraient transféré environ 6,36 milliards de dollars à travers dix blockchains, essentiellement en une vingtaine de minutes.
L’annonce du piratage a immédiatement provoqué des turbulences sur les marchés. Le bitcoin a notamment reculé de plus de 3 %, atteignant son niveau le plus bas depuis plusieurs semaines. L’ether et le BNB, jeton historiquement associé à Binance, ont également enregistré des baisses. Cette attaque intervient dans un contexte déjà marqué par de nombreux incidents de sécurité. Selon TRM Labs, près de 2,9 milliards de dollars de cryptomonnaies avaient été dérobés en 2025, à travers environ 150 attaques.
Ce piratage souligne une nouvelle fois les vulnérabilités des grandes plateformes de cryptomonnaies, malgré les moyens considérables consacrés à leur sécurité. L’ampleur de l’attaque est d’autant plus préoccupante qu’elle touche Binance, l’un des acteurs les plus importants du secteur. La promesse de rembourser les utilisateurs constitue évidemment un engagement important, mais elle ne suffit pas à dissiper toutes les interrogations. L’enquête devra notamment déterminer comment les pirates ont pu déplacer de telles sommes en quelques minutes et quelles mesures permettront d’éviter qu’un incident comparable se reproduise. Au-delà des pertes financières, c’est aussi la confiance des investisseurs dans la conservation de leurs actifs numériques qui se trouve fragilisée.
Un piratage sans précédent dans l’univers des cryptomonnaies
L'attaque pourrait entrer dans l’histoire des cryptomonnaies. Binance, première plateforme mondiale d’échange d’actifs numériques, a confirmé jeudi 29 octobre avoir été victime d’un incident de sécurité majeur. Le montant des actifs concernés atteindrait 6,3 milliards de dollars, un chiffre qui dépasse très largement les précédents records de piratage dans le secteur. Depuis l'annonce, Binance communique régulièrement sur X.
À titre de comparaison, la plateforme Bybit avait subi en février 2025 un vol estimé à 1,5 milliard de dollars, considéré jusqu’ici comme l’un des plus importants de l’histoire des cryptomonnaies. Binance, qui revendique plus de 335 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde, assure avoir immédiatement engagé des opérations pour identifier et bloquer les fonds concernés.
Près de 3 milliards de dollars déjà bloqués
Selon les informations communiquées par Binance, environ 3 milliards de dollars d’actifs ont pu être localisés et gelés, grâce à la coopération de plusieurs acteurs du secteur. Parmi eux figurent notamment Tether et Circle, deux émetteurs majeurs de stablecoins, ces cryptomonnaies dont la valeur est généralement indexée sur une monnaie traditionnelle.
Tether affirme avoir bloqué près de 1,57 milliard de dollars, tandis que Circle a gelé plus de 800 millions de dollars. Ripple a également participé aux opérations, à hauteur d’environ 200 millions de dollars.
Le sort des 3,3 milliards de dollars restants demeure toutefois incertain. Le gel des actifs ne signifie pas non plus qu’ils ont déjà été restitués à Binance. Yi He, cofondatrice de la plateforme, a néanmoins assuré que l’entreprise prendrait en charge l’intégralité des pertes liées au piratage. Binance affirme par ailleurs que les fonds de ses utilisateurs restent protégés. Les dépôts et retraits ont été temporairement suspendus afin de procéder à des vérifications de sécurité.
Un ordinateur piraté à l’origine de l’attaque ?
Les premières investigations suggèrent que les pirates auraient compromis l’ordinateur portable d’un ingénieur de Binance. Cet accès leur aurait permis de pénétrer dans certains systèmes de la plateforme et de déclencher des retraits non autorisés.
L’origine exacte de l’attaque n’a cependant pas encore été officiellement établie par Binance. De son côté, la société spécialisée TRM Labs attribue l’opération au groupe TraderTraitor, associé à la Corée du Nord. Selon ses analyses, les pirates auraient transféré environ 6,36 milliards de dollars à travers dix blockchains, essentiellement en une vingtaine de minutes.
Le marché des cryptomonnaies sous pression
L’annonce du piratage a immédiatement provoqué des turbulences sur les marchés. Le bitcoin a notamment reculé de plus de 3 %, atteignant son niveau le plus bas depuis plusieurs semaines. L’ether et le BNB, jeton historiquement associé à Binance, ont également enregistré des baisses. Cette attaque intervient dans un contexte déjà marqué par de nombreux incidents de sécurité. Selon TRM Labs, près de 2,9 milliards de dollars de cryptomonnaies avaient été dérobés en 2025, à travers environ 150 attaques.
Qu’en penser ?
Ce piratage souligne une nouvelle fois les vulnérabilités des grandes plateformes de cryptomonnaies, malgré les moyens considérables consacrés à leur sécurité. L’ampleur de l’attaque est d’autant plus préoccupante qu’elle touche Binance, l’un des acteurs les plus importants du secteur. La promesse de rembourser les utilisateurs constitue évidemment un engagement important, mais elle ne suffit pas à dissiper toutes les interrogations. L’enquête devra notamment déterminer comment les pirates ont pu déplacer de telles sommes en quelques minutes et quelles mesures permettront d’éviter qu’un incident comparable se reproduise. Au-delà des pertes financières, c’est aussi la confiance des investisseurs dans la conservation de leurs actifs numériques qui se trouve fragilisée.