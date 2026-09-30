Revolut : le transfert en France est automatique, le refus oblige à fermer le compte
Par Vincent Lautier - Publié le
Revolut prévient ses clients français du transfert de leur compte vers sa banque locale, Revolut Bank S.A. L'opération est prévue en décembre et concerne aussi les professionnels. Derrière ce changement administratif, c'est surtout la protection de vos dépôts qui va changer d'interlocuteur.
Revolut avait obtenu son agrément français le 10 août, et les clients vont maintenant suivre, avec une migration annoncée entre le 2 et le 5 décembre 2026. Jusqu'à cette opération, leur banque est toujours Revolut Bank UAB, en Lituanie, même si elle possède une succursale française. Revolut Bank S.A. prendra ensuite le relais depuis Paris, avec ses propres conditions générales applicables à partir du 2 décembre. C'est cette société, agréée par l'ACPR et la Banque centrale européenne, qui tiendra votre compte, sans que vous ayez à en ouvrir un autre ou à lui envoyer votre solde.
Vous garderez votre IBAN et votre code BIC. Pour ceux qui font verser leur salaire chez Revolut et y ont domicilié leurs factures, cela veut dire que les coordonnées déjà transmises à l'employeur et aux organismes de prélèvement seront toujours les bonnes. La banque indique aussi que les cartes fonctionneront comme avant, et que les paiements programmés seront conservés. Même chose pour les fonctionnalités de l'application, du coup ce déménagement ne devrait pas vous occuper beaucoup. L'acceptation est automatique, mais le refus est plus contraignant : il faudra fermer le compte si vous ne souhaitez pas rejoindre l'établissement français, sans possibilité de conserver votre compte sous son ancienne forme.
Vos dépôts éligibles seront alors couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, le FGDR français, à la place du dispositif lituanien. Le plafond habituel demeure de 100 000 euros par personne et par établissement, et il porte sur l'ensemble de vos comptes auprès de Revolut Bank S.A. Si vous répartissez votre argent entre plusieurs comptes éligibles de cette même banque, vous ne multipliez donc pas la somme garantie.
Cette protection intervient uniquement en cas de défaillance bancaire, avec une indemnisation prévue sous sept jours ouvrables. Le transfert ne rend pas votre argent soudainement garanti, il l'était déjà : c'est le fonds chargé de cette garantie qui change. Une précision utile quand l'annonce d'une banque française peut donner l'impression que tout était moins protégé auparavant.
Le Livret A et le LDDS font partie des produits que Revolut souhaite proposer grâce à son implantation bancaire française, et le crédit immobilier est aussi dans ses projets. Mais aucune date de lancement n'accompagne cette migration. Vous ne trouverez donc pas forcément un nouveau livret dans l'application le jour où votre compte changera d'établissement.
Pouvoir conserver ses coordonnées bancaires évite une corvée bien réelle, et c'est probablement ce que les clients apprécieront le plus dans l'immédiat. Pour convaincre ceux qui gardent Revolut comme compte secondaire, il faudra maintenant des offres d'épargne et de crédit avec des conditions intéressantes.
Un transfert automatique
Revolut avait obtenu son agrément français le 10 août, et les clients vont maintenant suivre, avec une migration annoncée entre le 2 et le 5 décembre 2026. Jusqu'à cette opération, leur banque est toujours Revolut Bank UAB, en Lituanie, même si elle possède une succursale française. Revolut Bank S.A. prendra ensuite le relais depuis Paris, avec ses propres conditions générales applicables à partir du 2 décembre. C'est cette société, agréée par l'ACPR et la Banque centrale européenne, qui tiendra votre compte, sans que vous ayez à en ouvrir un autre ou à lui envoyer votre solde.
Vous garderez votre IBAN et votre code BIC. Pour ceux qui font verser leur salaire chez Revolut et y ont domicilié leurs factures, cela veut dire que les coordonnées déjà transmises à l'employeur et aux organismes de prélèvement seront toujours les bonnes. La banque indique aussi que les cartes fonctionneront comme avant, et que les paiements programmés seront conservés. Même chose pour les fonctionnalités de l'application, du coup ce déménagement ne devrait pas vous occuper beaucoup. L'acceptation est automatique, mais le refus est plus contraignant : il faudra fermer le compte si vous ne souhaitez pas rejoindre l'établissement français, sans possibilité de conserver votre compte sous son ancienne forme.
La garantie française
Vos dépôts éligibles seront alors couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, le FGDR français, à la place du dispositif lituanien. Le plafond habituel demeure de 100 000 euros par personne et par établissement, et il porte sur l'ensemble de vos comptes auprès de Revolut Bank S.A. Si vous répartissez votre argent entre plusieurs comptes éligibles de cette même banque, vous ne multipliez donc pas la somme garantie.
Cette protection intervient uniquement en cas de défaillance bancaire, avec une indemnisation prévue sous sept jours ouvrables. Le transfert ne rend pas votre argent soudainement garanti, il l'était déjà : c'est le fonds chargé de cette garantie qui change. Une précision utile quand l'annonce d'une banque française peut donner l'impression que tout était moins protégé auparavant.
Les livrets attendront
Le Livret A et le LDDS font partie des produits que Revolut souhaite proposer grâce à son implantation bancaire française, et le crédit immobilier est aussi dans ses projets. Mais aucune date de lancement n'accompagne cette migration. Vous ne trouverez donc pas forcément un nouveau livret dans l'application le jour où votre compte changera d'établissement.
On en dit quoi ?
Pouvoir conserver ses coordonnées bancaires évite une corvée bien réelle, et c'est probablement ce que les clients apprécieront le plus dans l'immédiat. Pour convaincre ceux qui gardent Revolut comme compte secondaire, il faudra maintenant des offres d'épargne et de crédit avec des conditions intéressantes.