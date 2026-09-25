Nouveaux HomePod mini, iPad mini, Apple TV : tout a fuité

On en dit quoi ?



C'est toujours rigolo de voir Apple vendre la mèche elle-même, trois produits d'un coup, dans son propre code. La firme verrouille ses chaînes de production, fait signer des accords de confidentialité à tout le monde, et héberge tranquillement les visuels de ses futurs appareils là où les curieux savent chercher. Sur le fond : aucun changement de design, tout passe dans la puce et dans Siri, ce qui confirme que l'automne d'Apple se jouera sur l'intelligence artificielle plus que sur la nouveauté visuelle. Mais du coup, ça sera tout de suite moins intéressant pour les pays ou ce super Siri ne sera pas proposé.