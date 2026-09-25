Nouveaux HomePod mini, iPad mini, Apple TV : tout a fuité
Par Vincent Lautier - Publié le
Des images dénichées dans le code d'Apple dévoilent d'un coup trois produits attendus pour cet automne et jamais annoncés officiellement. Le HomePod mini garde sa forme de boule mais change de couleurs, l'iPad mini déplace enfin sa caméra FaceTime sur le côté long et l'Apple TV 4K conserve sa petite boîte noire tout en passant à la puce A20 Pro. Ces lancements pourraient arriver dès le mois d'octobre.
Ces fuites ont été repérées dans dans le code maison d'Apple, une source d'ordinaire très fiable puisque la firme héberge elle-même les images de ses futurs produits sur ses serveurs, parfois plusieurs semaines avant l'annonce. Le HomePod mini de deuxième génération y apparaît avec exactement la même forme sphérique que le modèle lancé en octobre 2020, mais avec une palette de couleurs revue : un rose poudré et un vert forêt font leur entrée, le bleu, le noir et le blanc sont toujours là, alors que le jaune et l'orange disparaissent du catalogue. Une nouvelle puce semble acquise, avec à la clé la prise en charge du Siri dopé à l'intelligence artificielle qu'Apple prépare pour toute sa gamme (mais qui ne fonctionnera toujours pas chez nous). Pour le reste, il faudra visiblement se contenter de ça. Six ans sans redesign, c'est un choix assumé.
L'iPad mini 8 corrige de son côté un agacement partagé par de nombreux utilisateurs, puisque la caméra FaceTime quitte le petit côté de la tablette pour venir se loger sur le côté long, comme sur les autres iPad de la gamme. Fini le regard qui part de travers pendant les appels en mode paysage, une bizarrerie que les habitués des visios connaissent bien. Les images repérées dans le même code montrent aussi une fine rainure le long de la dalle, qui pourrait trahir un haut-parleur vibrant intégré directement à l'écran (on attend de voir quand même). Pour rappel, les rumeurs évoquent en parallèle un passage à l'OLED. La puce serait l'A20 Pro, celle des iPhone 18 Pro, un gros gain de patate pour une tablette de ce gabarit. Les précédents rapports parlent d'une sortie fin octobre, sans qu'aucun tarif n'ait fuité pour le moment.
Le boîtier de l'Apple TV 4K, lui, ne bouge pas d'un millimètre : la fuite confirme la même petite boîte noire sans fioriture qu'on connaît depuis des années. Tout se passe à l'intérieur, avec la puce A20 Pro là encore, 8 Go de mémoire vive contre 4 Go actuellement, une puce réseau N1 qui apporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, et l'arrivée du Siri nouvelle formule sur le téléviseur (non, pas le vôtre), accompagnée d'une télécommande légèrement revue. De quoi transformer le petit boîtier en console d'appoint sérieuse, l'A20 Pro étant annoncée comme un vrai bond pour le jeu, encore faudrait-il que des jeux sortent sur Apple TV, mais bon... La question du prix fâche un peu plus par chez nous : le modèle actuel est passé à 229 euros en juin, contre 169 euros auparavant, et le HomePod mini a suivi le même chemin en grimpant à 139 euros.
C'est toujours rigolo de voir Apple vendre la mèche elle-même, trois produits d'un coup, dans son propre code. La firme verrouille ses chaînes de production, fait signer des accords de confidentialité à tout le monde, et héberge tranquillement les visuels de ses futurs appareils là où les curieux savent chercher. Sur le fond : aucun changement de design, tout passe dans la puce et dans Siri, ce qui confirme que l'automne d'Apple se jouera sur l'intelligence artificielle plus que sur la nouveauté visuelle. Mais du coup, ça sera tout de suite moins intéressant pour les pays ou ce super Siri ne sera pas proposé.
Des couleurs, et pas grand-chose d'autre
Ces fuites ont été repérées dans dans le code maison d'Apple, une source d'ordinaire très fiable puisque la firme héberge elle-même les images de ses futurs produits sur ses serveurs, parfois plusieurs semaines avant l'annonce. Le HomePod mini de deuxième génération y apparaît avec exactement la même forme sphérique que le modèle lancé en octobre 2020, mais avec une palette de couleurs revue : un rose poudré et un vert forêt font leur entrée, le bleu, le noir et le blanc sont toujours là, alors que le jaune et l'orange disparaissent du catalogue. Une nouvelle puce semble acquise, avec à la clé la prise en charge du Siri dopé à l'intelligence artificielle qu'Apple prépare pour toute sa gamme (mais qui ne fonctionnera toujours pas chez nous). Pour le reste, il faudra visiblement se contenter de ça. Six ans sans redesign, c'est un choix assumé.
La caméra enfin du bon côté
L'iPad mini 8 corrige de son côté un agacement partagé par de nombreux utilisateurs, puisque la caméra FaceTime quitte le petit côté de la tablette pour venir se loger sur le côté long, comme sur les autres iPad de la gamme. Fini le regard qui part de travers pendant les appels en mode paysage, une bizarrerie que les habitués des visios connaissent bien. Les images repérées dans le même code montrent aussi une fine rainure le long de la dalle, qui pourrait trahir un haut-parleur vibrant intégré directement à l'écran (on attend de voir quand même). Pour rappel, les rumeurs évoquent en parallèle un passage à l'OLED. La puce serait l'A20 Pro, celle des iPhone 18 Pro, un gros gain de patate pour une tablette de ce gabarit. Les précédents rapports parlent d'une sortie fin octobre, sans qu'aucun tarif n'ait fuité pour le moment.
Mais quoi de neuf dans l'Apple TV ?
Le boîtier de l'Apple TV 4K, lui, ne bouge pas d'un millimètre : la fuite confirme la même petite boîte noire sans fioriture qu'on connaît depuis des années. Tout se passe à l'intérieur, avec la puce A20 Pro là encore, 8 Go de mémoire vive contre 4 Go actuellement, une puce réseau N1 qui apporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, et l'arrivée du Siri nouvelle formule sur le téléviseur (non, pas le vôtre), accompagnée d'une télécommande légèrement revue. De quoi transformer le petit boîtier en console d'appoint sérieuse, l'A20 Pro étant annoncée comme un vrai bond pour le jeu, encore faudrait-il que des jeux sortent sur Apple TV, mais bon... La question du prix fâche un peu plus par chez nous : le modèle actuel est passé à 229 euros en juin, contre 169 euros auparavant, et le HomePod mini a suivi le même chemin en grimpant à 139 euros.
On en dit quoi ?
C'est toujours rigolo de voir Apple vendre la mèche elle-même, trois produits d'un coup, dans son propre code. La firme verrouille ses chaînes de production, fait signer des accords de confidentialité à tout le monde, et héberge tranquillement les visuels de ses futurs appareils là où les curieux savent chercher. Sur le fond : aucun changement de design, tout passe dans la puce et dans Siri, ce qui confirme que l'automne d'Apple se jouera sur l'intelligence artificielle plus que sur la nouveauté visuelle. Mais du coup, ça sera tout de suite moins intéressant pour les pays ou ce super Siri ne sera pas proposé.