Taxe au gigaoctet : Xavier Niel répond avec délicatesse

On en dit quoi ?



Free a passé des années à faire disparaître le prix au gigaoctet de ses forfaits, et le groupe devrait les recompter pour Bercy sans que cet argent revienne aux réseaux. Comprent cet agacement, même si faire payer certains gros utilisateurs de bande passante pourrait être une question intéressante. Vous en pensez quoi vous ?