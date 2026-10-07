L’Europe prépare une nouvelle taxe qui pourrait coûter cher à Apple

Bruxelles cherche un compromis

Une contribution forfaitaire annuelle

Pas uniquement les entreprises américaines

et faire rentrer plus de sous au passage

Combien Apple devrait-elle payer ?

QU’EN PENSER ?



La nouvelle proposition est habile : plutôt que de créer une taxe explicitement destinée aux géants américains de la tech, Bruxelles envisage un mécanisme applicable à toutes les très grandes multinationales. Apple, Google et Meta pourraient néanmoins figurer parmi les principaux contributeurs. Reste désormais à convaincre les 27 États membres… et à voir si cette nouvelle présentation suffira réellement à éviter la colère de Washington.

. Apple, Google, Meta ou Amazon réalisent des milliards d’euros de chiffre d’affaires auprès des consommateurs européens, notamment grâce à leurs nombreux services et abonnements. Pour Apple, cela concerne par exemple. Des services commercialisés dans toute l’Europe et qui représentent désormais une part importante de l’activité du groupe.Plusieurs pays européens réclament depuis longtemps une. Mais la mise en place d’une taxe spécifiquement consacrée aux services numériques pose un problème diplomatique : les premières entreprises concernées seraient essentiellement américaines.Washington a déjàl’Europe de mesures de rétorsion, notamment de nouveaux droits de, si une fiscalité jugée discriminatoire à l’égard des groupes américains venait à être adoptée. Bruxelles travaillerait donc sur une autre solution.Selon le, la Commission européenne envisage de modifier son projet CORE. Dans sa version initiale, celui-ci prévoyait de. Le montant versé aurait alors alimenté directement le budget européen.Mais le seuil de 100 millions d’euros a suscité de nombreuses. Il pourrait en effet concerner un nombre important d’entreprises européennes de taille intermédiaire, alors que le projet vise avant tout à augmenter la contribution des plus grands groupes.La Commission réfléchirait donc à. Apple ferait évidemment partie des entreprises susceptibles d’être concernées, au même titre que Google, Meta ou d’autres géants mondiaux.La principale différence avec les précédents projets tient au fait que. Le mécanisme s’appliquerait à toutes les très grandes entreprises réalisant suffisamment de chiffre d’affaires en Europe, quel que soit leur secteur d’activité. Les groupes technologiques américains ne seraient doncpas traités différemment des multinationales européennes ou asiatiques.Un détail particulièrement important pour Bruxelles., estimant qu’ils ciblaient essentiellement les entreprises américaines. L’administration Trump avait alors menacé l’Europe d’appliquer en retour de nouveaux droits de douane.En élargissant la contribution à toutes les grandes multinationales, Bruxelles espère doncet limiter le risque d’une nouvelle guerre commerciale avec les États-Unis. Rien ne garantit toutefois que Washington se montrera plus conciliant avec cette nouvelle formule.Pour le moment, aucun montant précis n’a été fixé.. Il est donc encore impossible de savoir combien Apple pourrait être amenée à verser chaque année.Le dispositif ne fonctionnerait d’ailleurscalculé directement sur les bénéfices. Il prendrait plutôt la forme d’une, dont le montant pourrait évoluer selon la taille ou le chiffre d’affaires européen de l’entreprise. Pour Apple et les autres géants technologiques, la facture pourrait néanmoins devenirsi Bruxelles décide de concentrer l’effort sur un nombre réduit de très grandes entreprises.Sous l’égide de l’OCDE, de nombreux pays avaient négocié un accord destiné à mieux répartir l’imposition des multinationales et à garantir qu’elles contribuent davantage dans les pays où elles exercent réellement leurs activités. Apple avait soutenu le principe de cet accord mondial. Mais le retrait des États-Unis sous l’administration Trump a fragilisé le projet et poussé l’Europe à chercher sa propre solution.