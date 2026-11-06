Le nouveau TGV de la SNCF roule enfin entre Paris et Marseille, avec deux ans de retard

On en dit quoi ?



C'est un très beau morceau d'ingénierie, et la maintenance prédictive version ferroviaire ressemble à ce que l'aérien pratique depuis des années, on répare avant la panne plutôt qu'après. On retiendra surtout l'embarquement des fauteuils roulants sans assistance, qui change la vie de façon bien plus concrète qu'une lampe de designer. Par contre, démarrer avec un seul aller-retour quotidien et une batterie de secours pas encore active, pour un train attendu depuis bientôt dix ans, c'est quand même un peu balot. Vivement la suite.