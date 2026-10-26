iOS 27.2, ipadOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 et VisionOS 27.2 sont disponibles
Par Laurence - Publié le
Et sans grande surprise en ce lundi soir, Apple déploie les versions finales de macOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2.
Apple déploie macOS Golden Gate 27.2, la première mise à jour majeure de macOS 27, lancé en septembre dernier. Au programme, une refonte des curseurs de luminosité et de volume, mais surtout plusieurs améliorations de Siri AI, désormais disponible dans de nouvelles langues, dont le français, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol.
L’assistant peut également conserver des informations utiles issues des échanges précédents et exploiter davantage le contexte personnel de l’utilisateur. L’application Messages accueille de son côté des suggestions permettant d’effectuer rapidement certaines actions dans Calendrier ou Rappels, en fonction des conversations. Enfin, cette version comprend plusieurs correctifs et améliorations de sécurité.
Apple déploie également watchOS 27.2, la première mise à jour majeure de watchOS 27, avec plusieurs améliorations consacrées là aussi à Siri AI. L’assistant peut désormais conserver le contexte des conversations précédentes, retrouver une information communiquée quelques jours auparavant et exploiter davantage de données personnelles, notamment les photos reçues dans Messages, les participants aux événements du calendrier, les messages vocaux ou encore l’historique Safari de l’iPhone.
Apple promet également des réponses plus rapides directement depuis l’Apple Watch. Une nouvelle option permet par ailleurs de choisir les applications auxquelles Siri, la recherche et les suggestions peuvent accéder. Siri AI prend désormais en charge le français, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol, mais ces nouvelles fonctionnalités restent également indisponibles dans l’Union européenne et en Chine continentale. La mise à jour comprend également des correctifs et des améliorations de sécurité. Elle peut être installée depuis l’application Watch sur l’iPhone ou les réglages de la montre, à condition que celle-ci soit en charge et dispose de plus de 50 % de batterie.
Pour le moment, pas de trace de la version finale du système de l'iPhone (ni de celui de l'iPad). Cette année, le calendrier est un peu particulier. Si iOS 27 est disponible pour tous depuis le 14 septembre, Apple est directement passée à iOS 27.2 pour les iPhone déjà commercialisés. En effet, iOS 27.1 est une version spécifique destinée à accompagner l’arrivée de l’iPhone Duo le 23 octobre. Apple a confirmé que cette mise à jour intégrerait des fonctionnalités adaptées au format pliable de son nouvel appareil.
Pour les autres appareils, iOS 27.2 constitue donc la prochaine évolution importante du système. La première bêta avait notamment introduit la nouvelle application Santé, de nouvelles fonctionnalités et des profils dans Apple TV, ainsi que l’arrivée de Siri AI dans plusieurs langues supplémentaires, dont le français. Les deuxième, troisième et quatrièmes bêtas se sont montrées plus discrètes, avec principalement des ajustements et des améliorations internes.
Update : Avec trente minutes de retard, iOS 27.2 et iPadOS 27.2 sont désormais disponibles également.
MACOS GOLDEN GATE
Apple déploie macOS Golden Gate 27.2, la première mise à jour majeure de macOS 27, lancé en septembre dernier. Au programme, une refonte des curseurs de luminosité et de volume, mais surtout plusieurs améliorations de Siri AI, désormais disponible dans de nouvelles langues, dont le français, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol.
L’assistant peut également conserver des informations utiles issues des échanges précédents et exploiter davantage le contexte personnel de l’utilisateur. L’application Messages accueille de son côté des suggestions permettant d’effectuer rapidement certaines actions dans Calendrier ou Rappels, en fonction des conversations. Enfin, cette version comprend plusieurs correctifs et améliorations de sécurité.
WatchOS 27.2
Apple déploie également watchOS 27.2, la première mise à jour majeure de watchOS 27, avec plusieurs améliorations consacrées là aussi à Siri AI. L’assistant peut désormais conserver le contexte des conversations précédentes, retrouver une information communiquée quelques jours auparavant et exploiter davantage de données personnelles, notamment les photos reçues dans Messages, les participants aux événements du calendrier, les messages vocaux ou encore l’historique Safari de l’iPhone.
Apple promet également des réponses plus rapides directement depuis l’Apple Watch. Une nouvelle option permet par ailleurs de choisir les applications auxquelles Siri, la recherche et les suggestions peuvent accéder. Siri AI prend désormais en charge le français, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol, mais ces nouvelles fonctionnalités restent également indisponibles dans l’Union européenne et en Chine continentale. La mise à jour comprend également des correctifs et des améliorations de sécurité. Elle peut être installée depuis l’application Watch sur l’iPhone ou les réglages de la montre, à condition que celle-ci soit en charge et dispose de plus de 50 % de batterie.
Quid d'iOS 27.2 ?
Pour le moment, pas de trace de la version finale du système de l'iPhone (ni de celui de l'iPad). Cette année, le calendrier est un peu particulier. Si iOS 27 est disponible pour tous depuis le 14 septembre, Apple est directement passée à iOS 27.2 pour les iPhone déjà commercialisés. En effet, iOS 27.1 est une version spécifique destinée à accompagner l’arrivée de l’iPhone Duo le 23 octobre. Apple a confirmé que cette mise à jour intégrerait des fonctionnalités adaptées au format pliable de son nouvel appareil.
Pour les autres appareils, iOS 27.2 constitue donc la prochaine évolution importante du système. La première bêta avait notamment introduit la nouvelle application Santé, de nouvelles fonctionnalités et des profils dans Apple TV, ainsi que l’arrivée de Siri AI dans plusieurs langues supplémentaires, dont le français. Les deuxième, troisième et quatrièmes bêtas se sont montrées plus discrètes, avec principalement des ajustements et des améliorations internes.
iOS 27.2 bêta 1
iOS 27.2 bêta 2
iOS 27.2 bêta 3
iOS 27.2 bêta 4