Anker décroche une pub mondiale gratuite grâce à l'iPhone de Trump

On en dit quoi ?



Un président qui défend les droits de douane contre Pékin et qui recharge son iPhone sur une batterie chinoise à 70 euros, le tableau se suffit à lui-même. Pour le coup, on ne lui reprochera pas son choix, ces batteries magnétiques avec écran font très bien le job au quotidien. La vraie gagnante reste Anker, qui décroche pour la deuxième fois en deux ans une publicité mondiale gratuite. Si l'identification se confirme, la marque peut déjà préparer le réassort.