Anker décroche une pub mondiale gratuite grâce à l'iPhone de Trump
Par Vincent Lautier - Publié le
Une photo de Donald Trump plongé dans son iPhone tourne en masse sur X depuis plusieurs heures. Ce qui agite les internautes, ce n'est pas le président, mais le petit boîtier blanc glissé sous son téléphone, avec un mini écran allumé. Tout le monde demande à Grok de quoi il s'agit, et la réponse la plus probable est nettement moins mystérieuse que les théories qui circulent.
La scène se passe autour d'une table, boiseries sombres et nappe épaisse, un décor qui ressemble beaucoup aux salons de Mar-a-Lago. Donald Trump consulte son téléphone, tête baissée, l'iPhone posé à plat devant lui. Sous l'appareil dépasse un objet blanc arrondi, surmonté d'une petite dalle couleur qui affiche des chiffres. Le cliché le plus partagé, publié le 8 novembre, a aussitôt déclenché une avalanche de questions adressées à Grok, l'IA maison de X, entre ceux qui imaginaient un brouilleur et ceux qui voyaient un équipement secret de la Maison Blanche.
Interrogé en boucle, Grok penche pour un chargeur magnétique avec écran intégré, probablement signé Anker, sans trancher sur le modèle exact. La ressemblance avec une batterie MagGo est en tout cas frappante. On retrouve ce petit écran sur la tranche qui affiche le niveau de charge, et ces aimants Qi2 compatibles MagSafe qui collent l'accessoire au dos de l'iPhone pour le recharger à 15 W sans fil. En France, cette gamme de 10 000 mAh se vend autour de 70 euros. Rien de présidentiel donc, juste de quoi tenir la journée loin d'une prise. Et l'histoire se répète, puisqu'en août 2024, pendant son direct avec Elon Musk sur X, Trump avait déjà été photographié avec une batterie magnétique Anker, au grand amusement de la presse chinoise, la marque étant née en Chine.
L'autre information de la photo, c'est que le président reste fidèle à l'iPhone. Son propre smartphone, le fameux T1 doré de Trump Mobile annoncé en juin 2025 à 499 dollars, n'est arrivé chez les premiers clients qu'en mai dernier, avec presque un an de retard, des tests très sévères et une promesse de fabrication américaine rabotée en simple assemblage aux États-Unis. Le président ne semble pas l'avoir adopté non plus, puisque c'est un iPhone assemblé en Asie qui trône sur la nappe de Mar-a-Lago, posé sur ce qui ressemble fort à un accessoire chinois.
Un président qui défend les droits de douane contre Pékin et qui recharge son iPhone sur une batterie chinoise à 70 euros, le tableau se suffit à lui-même. Pour le coup, on ne lui reprochera pas son choix, ces batteries magnétiques avec écran font très bien le job au quotidien. La vraie gagnante reste Anker, qui décroche pour la deuxième fois en deux ans une publicité mondiale gratuite. Si l'identification se confirme, la marque peut déjà préparer le réassort.
Tout le monde interroge Grok
La scène se passe autour d'une table, boiseries sombres et nappe épaisse, un décor qui ressemble beaucoup aux salons de Mar-a-Lago. Donald Trump consulte son téléphone, tête baissée, l'iPhone posé à plat devant lui. Sous l'appareil dépasse un objet blanc arrondi, surmonté d'une petite dalle couleur qui affiche des chiffres. Le cliché le plus partagé, publié le 8 novembre, a aussitôt déclenché une avalanche de questions adressées à Grok, l'IA maison de X, entre ceux qui imaginaient un brouilleur et ceux qui voyaient un équipement secret de la Maison Blanche.
La piste Anker
Interrogé en boucle, Grok penche pour un chargeur magnétique avec écran intégré, probablement signé Anker, sans trancher sur le modèle exact. La ressemblance avec une batterie MagGo est en tout cas frappante. On retrouve ce petit écran sur la tranche qui affiche le niveau de charge, et ces aimants Qi2 compatibles MagSafe qui collent l'accessoire au dos de l'iPhone pour le recharger à 15 W sans fil. En France, cette gamme de 10 000 mAh se vend autour de 70 euros. Rien de présidentiel donc, juste de quoi tenir la journée loin d'une prise. Et l'histoire se répète, puisqu'en août 2024, pendant son direct avec Elon Musk sur X, Trump avait déjà été photographié avec une batterie magnétique Anker, au grand amusement de la presse chinoise, la marque étant née en Chine.
Le Trump Phone, grand absent
L'autre information de la photo, c'est que le président reste fidèle à l'iPhone. Son propre smartphone, le fameux T1 doré de Trump Mobile annoncé en juin 2025 à 499 dollars, n'est arrivé chez les premiers clients qu'en mai dernier, avec presque un an de retard, des tests très sévères et une promesse de fabrication américaine rabotée en simple assemblage aux États-Unis. Le président ne semble pas l'avoir adopté non plus, puisque c'est un iPhone assemblé en Asie qui trône sur la nappe de Mar-a-Lago, posé sur ce qui ressemble fort à un accessoire chinois.
On en dit quoi ?
Un président qui défend les droits de douane contre Pékin et qui recharge son iPhone sur une batterie chinoise à 70 euros, le tableau se suffit à lui-même. Pour le coup, on ne lui reprochera pas son choix, ces batteries magnétiques avec écran font très bien le job au quotidien. La vraie gagnante reste Anker, qui décroche pour la deuxième fois en deux ans une publicité mondiale gratuite. Si l'identification se confirme, la marque peut déjà préparer le réassort.