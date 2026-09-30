Apple s'explique sur le retrait d'ICEBlock, sous la pression de Trump

On en dit quoi ?



Protéger les personnes exposées à des violences est une raison valable de retirer une application, mais Apple devrait pouvoir expliquer le danger propre à chacune de ces applications sans reprendre simplement les inquiétudes du gouvernement. Le traitement différent réservé aux signalements de policiers dans les applications GPS mérite aussi une réponse d'ailleurs. Confier aux autorités surveillées le soin de désigner les applications acceptables, c'est quand même un peu facile, même si on comprend bien l'idée.