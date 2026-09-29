La batterie de votre prochain smartphone pourrait atteindre 10 000 mAh grâce à l'acier
Par Vincent Lautier - Publié le
Un fabricant chinois testerait des batteries à enveloppe d'acier, associées à une fabrication par empilage, pour augmenter la capacité de ses futurs smartphones haut de gamme. Cette piste rappelle les batteries métalliques d'Apple, avec l'ambition de loger davantage d'énergie dans un téléphone sans devoir agrandir son boîtier.
Les essais viseraient une capacité comprise entre 9 000 et 10 000 mAh sur de futurs modèles, mais aucun appareil commercial n'a été annoncé avec cette batterie. Xiaomi est évoqué parmi les candidats, sans que la marque soit nommée explicitement dans la fuite, et il serait donc un peu rapide d'y voir la fiche technique de son prochain téléphone. Aucun calendrier ne permet non plus de prévoir une arrivée en France ou ailleurs. On parle pour le moment d'une piste de fabrication, dont le poids final et les résultats en autonomie ne sont pas connus, même si les capacités envisagées donnent forcément envie d'en savoir davantage.
L'iPhone 16 Pro avait adopté une enveloppe en aluminium autour de sa batterie en 2024, alors que le Pro Max conservait une poche souple. Le métal apporte un intérêt assez concret lors du remplacement de la batterie, puisqu'un outil qui dérape risque moins de la percer et que l'ensemble résiste mieux aux déformations pendant le retrait. Une cellule pliée peut provoquer un court-circuit entre ses couches internes, ce qui explique l'intérêt de protéger cette pièce quand on doit la décoller du téléphone. Attention donc à distinguer les matériaux : ce précédent chez Apple concernait l'aluminium, alors que les essais chinois évoquent bien de l'acier.
L'autre changement concerne l'intérieur de la cellule, où les électrodes seraient disposées en couches successives avec un séparateur entre elles, au lieu d'être enroulées. Cette technique d'empilage est déjà employée pour des batteries de voitures électriques et permet de mieux occuper le volume disponible, en réduisant les espaces laissés vides par un assemblage enroulé. Il s'agit donc de revoir la manière de fabriquer la batterie, sans empiler plusieurs batteries complètes sous l'écran.
Une enveloppe rigide pourrait aussi réduire l'espace réservé autour de la cellule pour ses déformations, mais l'acier ajoute du poids et impose de revoir l'intégration dans le téléphone. Les gains devront se vérifier sur un appareil complet, avec ses caméras et son système de refroidissement, et pas seulement sur une cellule isolée.
Cette recherche d'autonomie est bien plus intéressante que la course au téléphone toujours plus fin, surtout si vous être déjà du genre, comme Didier, à emporter une batterie externe pour recharger votre téléphone trois fois par jour.
Un fabricant discret
Les essais viseraient une capacité comprise entre 9 000 et 10 000 mAh sur de futurs modèles, mais aucun appareil commercial n'a été annoncé avec cette batterie. Xiaomi est évoqué parmi les candidats, sans que la marque soit nommée explicitement dans la fuite, et il serait donc un peu rapide d'y voir la fiche technique de son prochain téléphone. Aucun calendrier ne permet non plus de prévoir une arrivée en France ou ailleurs. On parle pour le moment d'une piste de fabrication, dont le poids final et les résultats en autonomie ne sont pas connus, même si les capacités envisagées donnent forcément envie d'en savoir davantage.
Un précédent Apple
L'iPhone 16 Pro avait adopté une enveloppe en aluminium autour de sa batterie en 2024, alors que le Pro Max conservait une poche souple. Le métal apporte un intérêt assez concret lors du remplacement de la batterie, puisqu'un outil qui dérape risque moins de la percer et que l'ensemble résiste mieux aux déformations pendant le retrait. Une cellule pliée peut provoquer un court-circuit entre ses couches internes, ce qui explique l'intérêt de protéger cette pièce quand on doit la décoller du téléphone. Attention donc à distinguer les matériaux : ce précédent chez Apple concernait l'aluminium, alors que les essais chinois évoquent bien de l'acier.
Empiler les couches
L'autre changement concerne l'intérieur de la cellule, où les électrodes seraient disposées en couches successives avec un séparateur entre elles, au lieu d'être enroulées. Cette technique d'empilage est déjà employée pour des batteries de voitures électriques et permet de mieux occuper le volume disponible, en réduisant les espaces laissés vides par un assemblage enroulé. Il s'agit donc de revoir la manière de fabriquer la batterie, sans empiler plusieurs batteries complètes sous l'écran.
Une enveloppe rigide pourrait aussi réduire l'espace réservé autour de la cellule pour ses déformations, mais l'acier ajoute du poids et impose de revoir l'intégration dans le téléphone. Les gains devront se vérifier sur un appareil complet, avec ses caméras et son système de refroidissement, et pas seulement sur une cellule isolée.
On en dit quoi ?
Cette recherche d'autonomie est bien plus intéressante que la course au téléphone toujours plus fin, surtout si vous être déjà du genre, comme Didier, à emporter une batterie externe pour recharger votre téléphone trois fois par jour.