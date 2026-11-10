Code promo HOLY : "Mac4Ever" et 10% sur votre première commande
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Pour changer du café ou des sodas habituels qui traînent dans la voiture ou autour de son Mac, HOLY propose des boissons à préparer soi-même, mais aussi une bouteille à recharges plutôt originale.
Le principe des boissons en poudre HOLY est simple : de l’eau, une portion de poudre, quelques mouvements de shaker et c’est prêt. Pas besoin d’installer une application ni de retrouver un câble USB-C au fond du tiroir !
L’intérêt de ce format, c’est aussi le rangement : un pot permet de préparer 50 boissons, sans stocker autant de bouteilles dans la cuisine. On prépare sa boisson au moment voulu, avec de l’eau fraîche, puis on emporte son shaker au bureau ou dans son sac. À chacun ensuite de trouver les saveurs qui lui plaisent.
Chez HOLY, les noms des parfums donnent déjà le ton. Dans notre sélection, on retrouvera notamment Apple Alligator, à la pomme, Blood Orange Bat, à l’orange sanguine, et Caipirinha Crab, aux notes de citron vert et de sucre de canne, mais sans sucre. Ces références appartiennent à la gamme Energy : attention à bien tenir compte de leur teneur en caféine au moment de choisir votre boisson.
Pour les amateurs de thé glacé, notre sélection comprendra aussi les versions açaï et hibiscus. De quoi explorer d’autres parfums que l’éternelle pêche ! La gamme Hydration sera également de la partie avec la framboise bleue, dans une formule enrichie en électrolytes et minéraux. Pas besoin de se perdre dans le catalogue : commencer par quelques saveurs permet déjà de cerner ses préférences.
La HOLY Syrup Bottle devrait particulièrement intriguer les amateurs d’accessoires. Ici, on remplit la bouteille d’eau, on installe une recharge de sirop et on règle l’intensité du goût grâce à un curseur. Une sorte de réglage du volume, mais pour votre boisson.
Nous attendons les modèles Syru et Raptor, accompagnés de plusieurs parfums : fraise, mangue, pêche, framboise, grenade ou encore mandarine-yuzu. Le système permet de choisir une saveur plus discrète ou plus prononcée. La durée d’une recharge dépend donc du réglage utilisé : HOLY annonce environ 2,5 litres au niveau 3. Un détail à prendre en compte pour comparer le coût à l’usage.
Vous hésitez entre plusieurs gammes ? Les Starter Sets permettent de découvrir différents parfums avant de choisir un grand pot. Le Starter Set Deluxe actuellement présenté sur le site réunit notamment Energy, Iced Tea, Hydration et Milkshake, avec un shaker. Une porte d’entrée pratique pour éviter de choisir cinquante portions d’un parfum au hasard !
Lien affilié : vos achats peuvent générer une commission pour Mac4Ever.
Bon plan : avec le code
Mac4Ever, vous obtenez 10% sur votre première commande !
Un shaker plutôt qu’un pack de canettes
Le principe des boissons en poudre HOLY est simple : de l’eau, une portion de poudre, quelques mouvements de shaker et c’est prêt. Pas besoin d’installer une application ni de retrouver un câble USB-C au fond du tiroir !
L’intérêt de ce format, c’est aussi le rangement : un pot permet de préparer 50 boissons, sans stocker autant de bouteilles dans la cuisine. On prépare sa boisson au moment voulu, avec de l’eau fraîche, puis on emporte son shaker au bureau ou dans son sac. À chacun ensuite de trouver les saveurs qui lui plaisent.
Energy, Iced Tea, Hydration : que choisir ?
Chez HOLY, les noms des parfums donnent déjà le ton. Dans notre sélection, on retrouvera notamment Apple Alligator, à la pomme, Blood Orange Bat, à l’orange sanguine, et Caipirinha Crab, aux notes de citron vert et de sucre de canne, mais sans sucre. Ces références appartiennent à la gamme Energy : attention à bien tenir compte de leur teneur en caféine au moment de choisir votre boisson.
Pour les amateurs de thé glacé, notre sélection comprendra aussi les versions açaï et hibiscus. De quoi explorer d’autres parfums que l’éternelle pêche ! La gamme Hydration sera également de la partie avec la framboise bleue, dans une formule enrichie en électrolytes et minéraux. Pas besoin de se perdre dans le catalogue : commencer par quelques saveurs permet déjà de cerner ses préférences.
Une bouteille avec un réglage d’intensité !
La HOLY Syrup Bottle devrait particulièrement intriguer les amateurs d’accessoires. Ici, on remplit la bouteille d’eau, on installe une recharge de sirop et on règle l’intensité du goût grâce à un curseur. Une sorte de réglage du volume, mais pour votre boisson.
Nous attendons les modèles Syru et Raptor, accompagnés de plusieurs parfums : fraise, mangue, pêche, framboise, grenade ou encore mandarine-yuzu. Le système permet de choisir une saveur plus discrète ou plus prononcée. La durée d’une recharge dépend donc du réglage utilisé : HOLY annonce environ 2,5 litres au niveau 3. Un détail à prendre en compte pour comparer le coût à l’usage.
Découvrez HOLY avec le code "Mac4Ever"
Vous hésitez entre plusieurs gammes ? Les Starter Sets permettent de découvrir différents parfums avant de choisir un grand pot. Le Starter Set Deluxe actuellement présenté sur le site réunit notamment Energy, Iced Tea, Hydration et Milkshake, avec un shaker. Une porte d’entrée pratique pour éviter de choisir cinquante portions d’un parfum au hasard !
Pour découvrir la sélection, rendez-vous sur la boutique HOLY via notre lien partenaire et renseignez le code
Bon plan : avec le code
Mac4Everau moment de votre commande.
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