Code promo HOLY : "Mac4Ever" et 10% sur votre première commande

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Un shaker plutôt qu’un pack de canettes

Energy, Iced Tea, Hydration : que choisir ?

Une bouteille avec un réglage d’intensité !

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Le principe des boissons en poudre HOLY est simple :. Pas besoin d’installer une application ni de retrouver un câble USB-C au fond du tiroir !L’intérêt de ce format, c’est aussi le rangement :. On prépare sa boisson au moment voulu, avec de l’eau fraîche, puis on emporte son shaker au bureau ou dans son sac. À chacun ensuite de trouver les saveurs qui lui plaisent., aux notes de citron vert et de sucre de canne, mais sans sucre. Ces références appartiennent à la gamme Energy : attention à bien tenir compte de leur teneur en caféine au moment de choisir votre boisson.. De quoi explorer d’autres parfums que l’éternelle pêche ! La gamme Hydration sera également de la partie avec la framboise bleue, dans une formule enrichie en électrolytes et minéraux. Pas besoin de se perdre dans le catalogue : commencer par quelques saveurs permet déjà de cerner ses préférences.Le système permet de choisir une saveur plus discrète ou plus prononcée. La durée d’une recharge dépend donc du réglage utilisé : HOLY annonce environ 2,5 litres au niveau 3. Un détail à prendre en compte pour comparer le coût à l’usage., avec un shaker. Une porte d’entrée pratique pour éviter de choisir cinquante portions d’un parfum au hasard !