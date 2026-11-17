SFR coupe sa 2G le 15 décembre, et votre 4G n'est pas forcément à l'abri
Par Vincent Lautier - Publié le
SFR a commencé à débrancher son réseau 2G dans les grandes agglomérations, et le reste de la métropole suivra d'ici la mi-décembre. L'opérateur est le dernier des trois à posséder un réseau en propre à franchir le pas, après Orange et en même temps que Bouygues. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les vieux téléphones ne sont pas les seuls concernés.
SFR a fait un point d'étape ce lundi 16 novembre. Les antennes 2G des grandes agglomérations s'éteignent d'ici le 30 novembre, puis le reste de la France métropolitaine sera coupé entre le 1er et le 15 décembre. Passé cette date, plus aucun signal 2G ne sortira des antennes de l'opérateur, qui déclare couvrir 99,9 % de la population en 4G. Le calendrier colle à celui de Bouygues Telecom, qui a éteint ses premières antennes le 15 novembre du côté de Brest et de Nancy et vise la même échéance de mi-décembre. Orange a terminé le 20 octobre, après un galop d'essai autour de Bayonne au printemps. Free n'a jamais eu de 2G à lui, ses abonnés passaient par le réseau d'Orange et ont déjà été prévenus.
Si votre téléphone affiche fièrement la 4G, vous n'êtes pas forcément tranquille pour autant. Pour faire passer la voix sur la 4G, il faut une technologie qui répond au doux nom de VoLTE. Sans elle, l'appareil surfe en 4G mais bascule discrètement sur la 2G ou la 3G à chaque appel. Une fois ces deux réseaux éteints, et la 3G disparaîtra en 2028 chez SFR comme chez Orange, puis fin 2029 chez Bouygues, ces téléphones ne pourront plus appeler du tout. L'Arcep conseille de vérifier la mention VoLTE sur la fiche technique de son mobile, une simple mise à jour suffit parfois à l'activer. Côté Apple, pas d'inquiétude, tous les iPhone depuis l'iPhone 6 la gèrent.
La 2G date de 1991, et selon la Fédération française des télécoms, elle engloutit avec la 3G près de 30 % de l'électricité des réseaux mobiles pour un usage devenu microscopique. Les fréquences libérées seront recyclées au profit de la 4G et de la 5G. L'Arcep comptait pourtant encore 1,7 million d'appareils uniquement compatibles 2G en métropole à la fin juin, des alarmes et des boîtiers de téléassistance en tête, sans oublier des ascenseurs et quelques traceurs GPS. SFR promet des terminaux de remplacement, neufs ou reconditionnés, et renvoie vers les fournisseurs pour tout le reste.
L'extinction est logique. Entretenir trois générations de réseaux pour une poignée d'appels coûtait cher, en argent comme en électricité, et la 2G n'offrait plus aucune protection sérieuse contre la fraude. Le vrai point noir, ce sont les équipements silencieux, ces ascenseurs et ces boîtiers de téléassistance dont les propriétaires ignorent parfois qu'ils contiennent une carte SIM. On imagine bien que quelques alarmes vont se taire sans prévenir en décembre. Si un proche dépend d'un bracelet de téléassistance, c'est le moment de passer un coup de fil à son fournisseur.
Les grandes villes d'abord
SFR a fait un point d'étape ce lundi 16 novembre. Les antennes 2G des grandes agglomérations s'éteignent d'ici le 30 novembre, puis le reste de la France métropolitaine sera coupé entre le 1er et le 15 décembre. Passé cette date, plus aucun signal 2G ne sortira des antennes de l'opérateur, qui déclare couvrir 99,9 % de la population en 4G. Le calendrier colle à celui de Bouygues Telecom, qui a éteint ses premières antennes le 15 novembre du côté de Brest et de Nancy et vise la même échéance de mi-décembre. Orange a terminé le 20 octobre, après un galop d'essai autour de Bayonne au printemps. Free n'a jamais eu de 2G à lui, ses abonnés passaient par le réseau d'Orange et ont déjà été prévenus.
Le piège de la VoLTE
Si votre téléphone affiche fièrement la 4G, vous n'êtes pas forcément tranquille pour autant. Pour faire passer la voix sur la 4G, il faut une technologie qui répond au doux nom de VoLTE. Sans elle, l'appareil surfe en 4G mais bascule discrètement sur la 2G ou la 3G à chaque appel. Une fois ces deux réseaux éteints, et la 3G disparaîtra en 2028 chez SFR comme chez Orange, puis fin 2029 chez Bouygues, ces téléphones ne pourront plus appeler du tout. L'Arcep conseille de vérifier la mention VoLTE sur la fiche technique de son mobile, une simple mise à jour suffit parfois à l'activer. Côté Apple, pas d'inquiétude, tous les iPhone depuis l'iPhone 6 la gèrent.
Un réseau né en 1991
La 2G date de 1991, et selon la Fédération française des télécoms, elle engloutit avec la 3G près de 30 % de l'électricité des réseaux mobiles pour un usage devenu microscopique. Les fréquences libérées seront recyclées au profit de la 4G et de la 5G. L'Arcep comptait pourtant encore 1,7 million d'appareils uniquement compatibles 2G en métropole à la fin juin, des alarmes et des boîtiers de téléassistance en tête, sans oublier des ascenseurs et quelques traceurs GPS. SFR promet des terminaux de remplacement, neufs ou reconditionnés, et renvoie vers les fournisseurs pour tout le reste.
On en dit quoi ?
L'extinction est logique. Entretenir trois générations de réseaux pour une poignée d'appels coûtait cher, en argent comme en électricité, et la 2G n'offrait plus aucune protection sérieuse contre la fraude. Le vrai point noir, ce sont les équipements silencieux, ces ascenseurs et ces boîtiers de téléassistance dont les propriétaires ignorent parfois qu'ils contiennent une carte SIM. On imagine bien que quelques alarmes vont se taire sans prévenir en décembre. Si un proche dépend d'un bracelet de téléassistance, c'est le moment de passer un coup de fil à son fournisseur.