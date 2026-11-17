On en dit quoi ?



L'extinction est logique. Entretenir trois générations de réseaux pour une poignée d'appels coûtait cher, en argent comme en électricité, et la 2G n'offrait plus aucune protection sérieuse contre la fraude. Le vrai point noir, ce sont les équipements silencieux, ces ascenseurs et ces boîtiers de téléassistance dont les propriétaires ignorent parfois qu'ils contiennent une carte SIM. On imagine bien que quelques alarmes vont se taire sans prévenir en décembre. Si un proche dépend d'un bracelet de téléassistance, c'est le moment de passer un coup de fil à son fournisseur.