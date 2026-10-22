Orange a aussi éteint sa 2G, et 1,7 million d'appareils se retrouvent sans réseau

On en dit quoi ?



On ne va pas pleurer la 2G : les fréquences libérées vont muscler la 4G et la 5G, et plus personne n'achetait de téléphone 2G depuis des années. Le vrai sujet, ce sont tous ces équipements qui fonctionnent sans broncher depuis vingt ans et que personne ne pense à mettre à jour. Si un de vos proches dépend d'une téléalarme, un appel au prestataire pour confirmer la migration vers la 4G n'est pas du luxe. Et quand même, 34 ans de carrière pour une technologie grand public, peu de standards tiennent aussi longtemps.