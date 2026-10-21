Apple recrute déjà ses ingénieurs 6G pour les iPhone de 2030
Par Vincent Lautier - Publié le
Les iPhone passent à peine aux modems 5G maison qu'Apple prépare déjà la suite. Une offre d'emploi publiée sur le site de la marque cherche un ingénieur systèmes chargé de définir la prochaine génération de technologies cellulaires, la 6G. Le poste est payé jusqu'à 308 500 dollars par an, pour une norme qui n'existera pas avant la fin de la décennie.
L'annonce est apparue il y a quelques jours sur le site d'emploi d'Apple, sous l'intitulé
Derrière le mot 6G, il n'y a pour le moment ni norme ni fréquences. Le 3GPP, l'organisme qui standardise les réseaux mobiles, doit approuver les exigences de performance d'ici la fin de l'année. Les premières spécifications techniques sont attendues fin 2028. Les premiers réseaux commerciaux, eux, ne sont pas espérés avant 2030. Sur le papier, la norme veut faire mieux que la 5G sur les débits montants, la latence et surtout l'efficacité énergétique, un point qui parle directement à l'autonomie de nos iPhone. Certains parlent déjà de pointes théoriques de 200 Gbps, dix fois le maximum officiel de la 5G. Mieux vaut rester prudent, les bandes de fréquences n'ont même pas encore été attribuées.
Apple sait ce que coûte un modem. Le C1 de l'iPhone 16e a demandé plus de cinq ans de travail après le rachat de la division modems d'Intel en 2019, sans compter les chèques envoyés à Qualcomm pour continuer à équiper les iPhone. Le C1X a suivi dans l'iPhone Air. Les iPhone 18 Pro et l'iPhone Duo pliable ont droit au C2. Quant à la 6G, le dossier n'est pas neuf à Cupertino, la marque a cofondé la Next G Alliance en 2020 avec Google, Samsung ou Qualcomm, publiait ses premières offres dédiées dès 2021 et montrait encore en mars dernier à Barcelone, avec Ericsson, un système de partage de spectre entre générations de réseaux.
Quatre ans d'avance, ça peut faire sourire. Sauf que voilà, entre la feuille blanche et une puce qui téléphone correctement, il s'écoule facilement cinq ou six ans, le C1 est bien placé pour le rappeler. Personne à Cupertino n'a envie de rejouer le feuilleton judiciaire Qualcomm sur la génération suivante, donc si Apple veut des iPhone 6G prêts quand les réseaux s'allumeront, tout se joue maintenant. On retiendra surtout cette fiche de poste qui réclame dix ans de métier dans le cellulaire et une bonne pratique des outils d'IA générative, un mélange des genres assez rigolo pour une entreprise qui court toujours après l'IA.
Dix ans d'expérience exigés
L'annonce est apparue il y a quelques jours sur le site d'emploi d'Apple, sous l'intitulé
6G Cellular Modem Systems Engineer. La marque y vend une
occasion rare de façonner l'avenir de la communication sans fil dans une entreprise qui livre ses produits à l'échelle mondiale. Le futur embauché définira les fonctions des prochains modems cellulaires et concevra des algorithmes pour améliorer performances et consommation. Apple demande un diplôme d'ingénieur, au moins dix ans d'expérience dans les technologies cellulaires et une bonne connaissance des normes 3GPP. Plus étonnant, la maîtrise des outils d'IA générative figure dans les qualifications minimales, juste à côté de MATLAB et du C++.
La 6G n'existe pas encore
Derrière le mot 6G, il n'y a pour le moment ni norme ni fréquences. Le 3GPP, l'organisme qui standardise les réseaux mobiles, doit approuver les exigences de performance d'ici la fin de l'année. Les premières spécifications techniques sont attendues fin 2028. Les premiers réseaux commerciaux, eux, ne sont pas espérés avant 2030. Sur le papier, la norme veut faire mieux que la 5G sur les débits montants, la latence et surtout l'efficacité énergétique, un point qui parle directement à l'autonomie de nos iPhone. Certains parlent déjà de pointes théoriques de 200 Gbps, dix fois le maximum officiel de la 5G. Mieux vaut rester prudent, les bandes de fréquences n'ont même pas encore été attribuées.
Qualcomm a laissé des traces
Apple sait ce que coûte un modem. Le C1 de l'iPhone 16e a demandé plus de cinq ans de travail après le rachat de la division modems d'Intel en 2019, sans compter les chèques envoyés à Qualcomm pour continuer à équiper les iPhone. Le C1X a suivi dans l'iPhone Air. Les iPhone 18 Pro et l'iPhone Duo pliable ont droit au C2. Quant à la 6G, le dossier n'est pas neuf à Cupertino, la marque a cofondé la Next G Alliance en 2020 avec Google, Samsung ou Qualcomm, publiait ses premières offres dédiées dès 2021 et montrait encore en mars dernier à Barcelone, avec Ericsson, un système de partage de spectre entre générations de réseaux.
On en dit quoi ?
Quatre ans d'avance, ça peut faire sourire. Sauf que voilà, entre la feuille blanche et une puce qui téléphone correctement, il s'écoule facilement cinq ou six ans, le C1 est bien placé pour le rappeler. Personne à Cupertino n'a envie de rejouer le feuilleton judiciaire Qualcomm sur la génération suivante, donc si Apple veut des iPhone 6G prêts quand les réseaux s'allumeront, tout se joue maintenant. On retiendra surtout cette fiche de poste qui réclame dix ans de métier dans le cellulaire et une bonne pratique des outils d'IA générative, un mélange des genres assez rigolo pour une entreprise qui court toujours après l'IA.