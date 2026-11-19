On en dit quoi ?



Cette affaire dit quelque chose d'assez gênant sur la place prise par SpaceX, puisqu'une guerre en Europe dépend en partie des règles fixées par une entreprise privée américaine, et des humeurs de son patron. La réponse ukrainienne est presque rassurante, des drones bon marché transformés en antennes volantes suffisent à remplacer une constellation à plusieurs milliards, au moins le temps d'une frappe. Kiev vient en tous cas de prouver qu'on peut viser juste sans Musk.