L'Ukraine détruit le pont de Crimée sans Starlink, grâce à des drones relais
Par Vincent Lautier - Publié le
Les nuits du 15 et du 16 novembre, des vagues de drones et de missiles ukrainiens ont fait tomber une arche du pont de Kertch, qui relie la Russie à la Crimée occupée. Et le plus intéressant se joue dans les airs : privée de la version militaire de Starlink, l'armée ukrainienne a guidé ses engins grâce à son propre réseau de communication, porté par des drones relais.
Cette frappe n'avait rien d'improvisé. Pendant des semaines, Kiev a détruit un à un les radars, les batteries antiaériennes et les systèmes de guerre électronique qui protégeaient l'ouvrage. Puis, selon des sources russes, plusieurs centaines de drones ont saturé les défenses restantes pour ouvrir la voie aux missiles téléguidés, dont le Flamingo, un missile de croisière développé localement. Une des deux arches d'acier qui soutenaient la voie routière s'est effondrée. La partie ferroviaire s'en sort mieux, des trains circuleraient déjà, mais la route est coupée, et avec elle le principal lien logistique entre la Russie et la péninsule. Le pont de 19 km, inauguré par Vladimir Poutine en 2018 et déjà attaqué en 2022, 2023 puis 2025, demanderait cette fois environ deux ans de réparations.
Le Financial Times raconte la partie la plus étonnante de l'opération. Les unités engagées ont volontairement laissé Starshield, la déclinaison militaire du réseau de SpaceX, au placard. Washington interdit depuis peu de l'utiliser sur des drones, et plus largement sur tout engin qui dépasse les 161 km/h, ce qui exclut à peu près n'importe quel appareil d'attaque. À la place, l'armée ukrainienne a fait voler des drones équipés de radios maillées. Chaque appareil devient un noeud qui prolonge la liaison, et les opérateurs, installés à plus de 250 km de la cible, ont pu guider leurs missiles en esquivant la défense russe, jusqu'aux points les plus fragiles de la structure. L'idée n'est même pas ukrainienne, la Russie utilise cette technique depuis des mois pour ses propres frappes longue portée.
Côté satellites, l'ambiance est glaciale. Volodymyr Zelensky dénonce pour la deuxième fois en deux mois les limitations imposées aux terminaux Starshield, qui gêneraient jusqu'à ses intercepteurs chargés de défendre les villes ukrainiennes. SpaceX dément tout nouveau bridage. Et mercredi, au sommet DealBook du New York Times, Elon Musk a choisi l'escalade : pour lui, le président ukrainien
Cette affaire dit quelque chose d'assez gênant sur la place prise par SpaceX, puisqu'une guerre en Europe dépend en partie des règles fixées par une entreprise privée américaine, et des humeurs de son patron. La réponse ukrainienne est presque rassurante, des drones bon marché transformés en antennes volantes suffisent à remplacer une constellation à plusieurs milliards, au moins le temps d'une frappe. Kiev vient en tous cas de prouver qu'on peut viser juste sans Musk.
Des semaines de préparation
Cette frappe n'avait rien d'improvisé. Pendant des semaines, Kiev a détruit un à un les radars, les batteries antiaériennes et les systèmes de guerre électronique qui protégeaient l'ouvrage. Puis, selon des sources russes, plusieurs centaines de drones ont saturé les défenses restantes pour ouvrir la voie aux missiles téléguidés, dont le Flamingo, un missile de croisière développé localement. Une des deux arches d'acier qui soutenaient la voie routière s'est effondrée. La partie ferroviaire s'en sort mieux, des trains circuleraient déjà, mais la route est coupée, et avec elle le principal lien logistique entre la Russie et la péninsule. Le pont de 19 km, inauguré par Vladimir Poutine en 2018 et déjà attaqué en 2022, 2023 puis 2025, demanderait cette fois environ deux ans de réparations.
Des drones changés en antennes
Le Financial Times raconte la partie la plus étonnante de l'opération. Les unités engagées ont volontairement laissé Starshield, la déclinaison militaire du réseau de SpaceX, au placard. Washington interdit depuis peu de l'utiliser sur des drones, et plus largement sur tout engin qui dépasse les 161 km/h, ce qui exclut à peu près n'importe quel appareil d'attaque. À la place, l'armée ukrainienne a fait voler des drones équipés de radios maillées. Chaque appareil devient un noeud qui prolonge la liaison, et les opérateurs, installés à plus de 250 km de la cible, ont pu guider leurs missiles en esquivant la défense russe, jusqu'aux points les plus fragiles de la structure. L'idée n'est même pas ukrainienne, la Russie utilise cette technique depuis des mois pour ses propres frappes longue portée.
Musk accuse Zelensky de mentir
Côté satellites, l'ambiance est glaciale. Volodymyr Zelensky dénonce pour la deuxième fois en deux mois les limitations imposées aux terminaux Starshield, qui gêneraient jusqu'à ses intercepteurs chargés de défendre les villes ukrainiennes. SpaceX dément tout nouveau bridage. Et mercredi, au sommet DealBook du New York Times, Elon Musk a choisi l'escalade : pour lui, le président ukrainien
mentet chercherait en réalité à détourner Starlink, le service grand public, vers des frappes offensives. Le milliardaire renvoie ces décisions au gouvernement américain, en expliquant qu'on ne peut pas demander à un individu privé d'assumer des décisions de tir.
On en dit quoi ?
Cette affaire dit quelque chose d'assez gênant sur la place prise par SpaceX, puisqu'une guerre en Europe dépend en partie des règles fixées par une entreprise privée américaine, et des humeurs de son patron. La réponse ukrainienne est presque rassurante, des drones bon marché transformés en antennes volantes suffisent à remplacer une constellation à plusieurs milliards, au moins le temps d'une frappe. Kiev vient en tous cas de prouver qu'on peut viser juste sans Musk.