Starlink coupé en Ukraine en pleine nuit : l'ordre viendrait d'Elon Musk

On en dit quoi ?



Qu'un seul homme puisse ralentir la défense d'un pays en guerre depuis son bureau, on a déjà du mal à l'écrire. Le pire, c'est que sept jours plus tard, ni la Maison Blanche ni le Pentagone ne semblent capables de dire qui tient réellement l'interrupteur. Les autres armées clientes de SpaceX ont forcément pris note. Une infrastructure aussi vitale qu'un réseau électrique mérite autre chose qu'un ping-pong de démentis, surtout en pleine guerre.