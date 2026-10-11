Yandex : des drones détruisent trois data centers et font tomber son cloud

On en dit quoi ?



Jusqu'ici, les drones ukrainiens visaient surtout les raffineries et les dépôts de carburant. S'attaquer aux data centers de Yandex, c'est frapper le cerveau numérique du pays, celui qui fait tourner l'IA et une partie des services publics. Parce que oui, le nuage, en vrai, c'est du béton et des baies de serveurs, et ça brûle très bien. Yandex en a pour des mois de réparations, alors que la Russie vante depuis des années un internet souverain censé encaisser n'importe quoi. Ça fait franchement relativiser le concept de Cloud.