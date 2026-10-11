Yandex : des drones détruisent trois data centers et font tomber son cloud
Par Vincent Lautier - Publié le
La guerre en Ukraine a rattrapé de plein fouet le numérique russe. Des drones ont déclenché des incendies dans trois centres de données de Yandex, l'entreprise souvent présentée comme le Google russe, et des dizaines de services de son cloud sont tombés d'un coup. Les supercalculateurs qui entraînent son IA faisaient visiblement partie des cibles. Du jamais vu à cette échelle en Russie.
Tout a commencé le 8 octobre à Sasovo, dans la région de Riazan, où un drone a déclenché un incendie dans un centre de données installé depuis 2014 dans une ancienne usine de machines-outils. Le site a complètement cessé de fonctionner, et l'action du groupe a du coup perdu plus de 3 % à la Bourse de Moscou. Le lendemain, c'est le data center de Kaluga, au sud-ouest de Moscou, qui a encaissé une attaque : plusieurs modules de cette installation de quelque 3 800 baies de serveurs ont été entièrement mis hors service. Et dans la nuit du 10 au 11 octobre, des drones ont visé le site de Vladimir, l'un des plus gros du groupe avec ses 56 mégawatts. Nouvel incendie, arrêt total, deux sous-stations électriques touchées et environ 5 000 habitants privés de courant au passage. Yandex assure qu'il n'y a aucun blessé.
Le choix des cibles ne doit rien au hasard. Sasovo héberge deux des trois supercalculateurs de Yandex, Lyapunov et Chervonenkis, qui était en 2021 la 19e machine la plus puissante du monde. Ces monstres entraînent les modèles d'IA maison, YandexGPT en tête, et Yandex n'a toujours pas précisé s'ils avaient survécu aux flammes. Le troisième, Galushkin, est installé à Vladimir, le site qui a brûlé ce week-end. Bref, c'est toute la machinerie derrière l'ambition russe en intelligence artificielle qui vient de prendre des coups. Kiev ne revendique rien officiellement, mais bon, les médias indépendants russes parlent ouvertement de drones ukrainiens et plus grand monde ne se pose la question.
Yandex Cloud a compté plus de 80 services dans le rouge, des machines virtuelles au stockage en passant par les bases de données et les outils pour développeurs. L'API de YandexGPT a plongé elle aussi. Pareil pour l'assistant vocal Alice, Yandex Music et la visioconférence Telemost. Les chemins de fer russes et plusieurs administrations régionales, qui tournent sur ce cloud, ont eux aussi toussé. Une grosse partie du quotidien numérique russe dépend en fait de ces trois bâtiments. Et ils brûlent.
Jusqu'ici, les drones ukrainiens visaient surtout les raffineries et les dépôts de carburant. S'attaquer aux data centers de Yandex, c'est frapper le cerveau numérique du pays, celui qui fait tourner l'IA et une partie des services publics. Parce que oui, le nuage, en vrai, c'est du béton et des baies de serveurs, et ça brûle très bien. Yandex en a pour des mois de réparations, alors que la Russie vante depuis des années un internet souverain censé encaisser n'importe quoi. Ça fait franchement relativiser le concept de Cloud.
Trois frappes en quatre jours
Tout a commencé le 8 octobre à Sasovo, dans la région de Riazan, où un drone a déclenché un incendie dans un centre de données installé depuis 2014 dans une ancienne usine de machines-outils. Le site a complètement cessé de fonctionner, et l'action du groupe a du coup perdu plus de 3 % à la Bourse de Moscou. Le lendemain, c'est le data center de Kaluga, au sud-ouest de Moscou, qui a encaissé une attaque : plusieurs modules de cette installation de quelque 3 800 baies de serveurs ont été entièrement mis hors service. Et dans la nuit du 10 au 11 octobre, des drones ont visé le site de Vladimir, l'un des plus gros du groupe avec ses 56 mégawatts. Nouvel incendie, arrêt total, deux sous-stations électriques touchées et environ 5 000 habitants privés de courant au passage. Yandex assure qu'il n'y a aucun blessé.
Mais pourquoi ces sites-là ?
Le choix des cibles ne doit rien au hasard. Sasovo héberge deux des trois supercalculateurs de Yandex, Lyapunov et Chervonenkis, qui était en 2021 la 19e machine la plus puissante du monde. Ces monstres entraînent les modèles d'IA maison, YandexGPT en tête, et Yandex n'a toujours pas précisé s'ils avaient survécu aux flammes. Le troisième, Galushkin, est installé à Vladimir, le site qui a brûlé ce week-end. Bref, c'est toute la machinerie derrière l'ambition russe en intelligence artificielle qui vient de prendre des coups. Kiev ne revendique rien officiellement, mais bon, les médias indépendants russes parlent ouvertement de drones ukrainiens et plus grand monde ne se pose la question.
Un cloud au tapis
Yandex Cloud a compté plus de 80 services dans le rouge, des machines virtuelles au stockage en passant par les bases de données et les outils pour développeurs. L'API de YandexGPT a plongé elle aussi. Pareil pour l'assistant vocal Alice, Yandex Music et la visioconférence Telemost. Les chemins de fer russes et plusieurs administrations régionales, qui tournent sur ce cloud, ont eux aussi toussé. Une grosse partie du quotidien numérique russe dépend en fait de ces trois bâtiments. Et ils brûlent.
On en dit quoi ?
Jusqu'ici, les drones ukrainiens visaient surtout les raffineries et les dépôts de carburant. S'attaquer aux data centers de Yandex, c'est frapper le cerveau numérique du pays, celui qui fait tourner l'IA et une partie des services publics. Parce que oui, le nuage, en vrai, c'est du béton et des baies de serveurs, et ça brûle très bien. Yandex en a pour des mois de réparations, alors que la Russie vante depuis des années un internet souverain censé encaisser n'importe quoi. Ça fait franchement relativiser le concept de Cloud.