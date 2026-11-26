Un million de satellites supplémentaires au-dessus de nos têtes

Comment refroidir des data centers dans l’espace ?

fantasme

Le risque d’une réaction en chaîne

La FCC ne souhaite pas intervenir sur ces questions

Qu’en penser ?



Alors que les géants de la tech cherchent à répondre aux besoins énergétiques croissants de l’intelligence artificielle, l’installation de centres de données dans l’espace apparaît comme une nouvelle piste de développement. Mais une autorisation administrative ne constitue en rien une validation de la faisabilité technique, économique ou environnementale d’un tel projet. En cherchant à résoudre les problèmes énergétiques des infrastructures terrestres, les acteurs de l’IA pourraient finalement déplacer une partie de leurs problèmes dans l’espace, au risque de compromettre durablement d’autres activités scientifiques.

Ce mercredi 25 novembre, la FCC a donné son autorisation à SpaceX pour déployer. L’ambition d’Elon Musk est de délocaliser une partie des infrastructures informatiques nécessaires au développement de l’intelligence artificielle dans l’espace.. La Société astronomique américaine (AAS), qui figurait parmi les opposants au projet aux côtés de Viasat et de Kuiper Systems (Amazon), s’est diteaprès le rejet de ses recours.Les astronomes redoutent notamment la multiplication de satellites plus imposants et plus lumineux, susceptibles det. Outre les conséquences sur les observations scientifiques, notamment celles financées par des fonds publics, cette constellation pourrait également modifier considérablement l’aspect du ciel nocturne pour le grand public.Au-delà des préoccupations des astronomes, plusieurs scientifiques doutent tout simplement de la faisabilité du projet. Interrogé par Associated Press, l’astrophysicien et auteur Adam Becker qualifie même le projet de. L’un des principaux obstacles concerne la dissipation thermique.Contrairement à ce que l’on pourrait penser,. En l’absence d’air, la chaleur ne peut pas être évacuée par convection et doit être dissipée vers l’espace par rayonnement, ce qui nécessite notamment d’importantes surfaces de radiateurs. Répartir les capacités de calcul entre de nombreux petits satellites serait techniquement envisageable, mais particulièrement complexe et coûteux.Avec un million de satellites supplémentaires, les scientifiques redoutent une multiplication des risques de collision.Chaque accident pourrait générer, provoquant à leur tour de nouvelles collisions. Ce phénomène, connu sous le nom de syndrome de, pourrait affecter les infrastructures de télécommunications et d’observation météorologique.À cela s’ajoutent les conséquences environnementales des nombreux lancements nécessaires au déploiement de la constellation, mais également celles des rentrées atmosphériques des satellites en fin de vie.L’autorité américaine considère toutefois que certaines préoccupations environnementales, notamment celles liées aux émissions infrarouges des satellites, dépassent son champ de compétence.Elle n’a pas non plus imposé de conditions supplémentaires concernant les observations astronomiques, s’appuyant sur l’engagement de SpaceX à se coordonner avec la(NSF). Elon Musk a quant à lui salué cette décision sur les réseaux sociaux.