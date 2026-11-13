Starship : SpaceX veut rattraper ses deux étages en plein vol, une première mondiale
Par Vincent Lautier - Publié le
Pour son 15e vol, Starship ne se contente plus d'atteindre l'orbite. SpaceX va tenter de récupérer le propulseur Super Heavy puis le vaisseau Ship avec les bras de sa tour de Starbase, à 22 heures d'écart. Aucune fusée orbitale n'a jamais été récupérée en totalité, et le décollage est prévu dans la nuit du 13 au 14 novembre, à partir de 23h45 heure française.
La manoeuvre se joue en deux temps. Six minutes environ après le décollage depuis le Texas, le Super Heavy fera demi-tour et viendra se glisser entre les bras de la tour de lancement, une figure que SpaceX a déjà réussie trois fois, sur les vols 5, 7 et 8. Ce sera par contre une grande première pour un booster V3, la toute dernière version du propulseur, pensée dès le départ pour être réutilisée. Le vaisseau Ship, lui, n'a encore jamais été rattrapé. Il devra d'abord boucler une mission complète avant de revenir se faire pincer par la même tour, samedi en toute fin de soirée.
Entre les deux captures, le programme est chargé. Le vaisseau doit grimper à 275 km d'altitude, larguer 26 satellites Starlink V3, puis enchaîner 14 tours de la Terre pendant 22 heures. L'allumage de désorbitation est prévu samedi vers 21h15 heure de Paris, pour une capture espérée une heure plus tard, vers 22h15. SpaceX ne tentera la manoeuvre que si tous les systèmes sont jugés en parfait état pendant le vol. La tour vaut bien plus cher qu'un vaisseau, et personne chez SpaceX ne prendra le risque de la démolir pour une belle image.
Le direct démarre dès 23h15 heure française sur le compte X de SpaceX, pour un décollage au plus tôt à 23h45 et une fenêtre de tir ouverte jusqu'à 1h du matin. Une météo capricieuse ou une autorisation tardive de la FAA peuvent encore tout décaler, c'est un classique à Starbase. Pour mémoire, le 14e vol avait déjà envoyé Starship en orbite pour la toute première fois, le 28 septembre. Elon Musk estime de son côté la double capture plus probable qu'improbable, un pronostic à prendre avec des pincettes quand on connaît le personnage.
Si les deux étages finissent dans les bras de la tour, SpaceX tiendra la première fusée orbitale entièrement récupérable de l'histoire, celle qui doit faire chuter le prix du kilo en orbite et accélérer le déploiement de Starlink. C'est l'objectif affiché depuis le début du programme, et il n'a jamais été aussi proche. On garde quand même en tête qu'une capture ratée du Ship peut abîmer la tour et clouer Starbase au sol pendant des mois. SpaceX joue très gros sur une seule nuit, et on sera bien sûr devant le direct.
Le booster d'abord, le vaisseau ensuite
La manoeuvre se joue en deux temps. Six minutes environ après le décollage depuis le Texas, le Super Heavy fera demi-tour et viendra se glisser entre les bras de la tour de lancement, une figure que SpaceX a déjà réussie trois fois, sur les vols 5, 7 et 8. Ce sera par contre une grande première pour un booster V3, la toute dernière version du propulseur, pensée dès le départ pour être réutilisée. Le vaisseau Ship, lui, n'a encore jamais été rattrapé. Il devra d'abord boucler une mission complète avant de revenir se faire pincer par la même tour, samedi en toute fin de soirée.
Un vol de 22 heures pour le Ship
Entre les deux captures, le programme est chargé. Le vaisseau doit grimper à 275 km d'altitude, larguer 26 satellites Starlink V3, puis enchaîner 14 tours de la Terre pendant 22 heures. L'allumage de désorbitation est prévu samedi vers 21h15 heure de Paris, pour une capture espérée une heure plus tard, vers 22h15. SpaceX ne tentera la manoeuvre que si tous les systèmes sont jugés en parfait état pendant le vol. La tour vaut bien plus cher qu'un vaisseau, et personne chez SpaceX ne prendra le risque de la démolir pour une belle image.
Comment suivre le lancement
Le direct démarre dès 23h15 heure française sur le compte X de SpaceX, pour un décollage au plus tôt à 23h45 et une fenêtre de tir ouverte jusqu'à 1h du matin. Une météo capricieuse ou une autorisation tardive de la FAA peuvent encore tout décaler, c'est un classique à Starbase. Pour mémoire, le 14e vol avait déjà envoyé Starship en orbite pour la toute première fois, le 28 septembre. Elon Musk estime de son côté la double capture plus probable qu'improbable, un pronostic à prendre avec des pincettes quand on connaît le personnage.
On en dit quoi ?
Si les deux étages finissent dans les bras de la tour, SpaceX tiendra la première fusée orbitale entièrement récupérable de l'histoire, celle qui doit faire chuter le prix du kilo en orbite et accélérer le déploiement de Starlink. C'est l'objectif affiché depuis le début du programme, et il n'a jamais été aussi proche. On garde quand même en tête qu'une capture ratée du Ship peut abîmer la tour et clouer Starbase au sol pendant des mois. SpaceX joue très gros sur une seule nuit, et on sera bien sûr devant le direct.