Starship : SpaceX veut rattraper ses deux étages en plein vol, une première mondiale

On en dit quoi ?



Si les deux étages finissent dans les bras de la tour, SpaceX tiendra la première fusée orbitale entièrement récupérable de l'histoire, celle qui doit faire chuter le prix du kilo en orbite et accélérer le déploiement de Starlink. C'est l'objectif affiché depuis le début du programme, et il n'a jamais été aussi proche. On garde quand même en tête qu'une capture ratée du Ship peut abîmer la tour et clouer Starbase au sol pendant des mois. SpaceX joue très gros sur une seule nuit, et on sera bien sûr devant le direct.