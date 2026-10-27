SpaceX s'endette de 40 milliards pour s'offrir des GPU Nvidia et nourrir Grok

On en dit quoi ?



Il y a quelque chose d'assez rigolo à voir Elon Musk emprunter 40 milliards tout en expliquant que la dette est en train de tuer ses concurrents. SpaceX peut se le permettre, Starlink et les fusées remboursent, alors que les petits loueurs de GPU n'ont que leurs data centers à offrir en garantie. Du coup, cette annonce ressemble autant à un achat de puces qu'à un message envoyé au marché. Mais bon, toutes ces montagnes de dette sont bâties sur le même pari, celui d'une demande d'IA qui ne faiblira jamais. Si elle ralentit, même un peu, le tri risque d'être brutal, et pas uniquement chez les petits.