SpaceX s'endette de 40 milliards pour s'offrir des GPU Nvidia et nourrir Grok
Par Vincent Lautier - Publié le
SpaceX a bouclé un financement de 40 milliards de dollars avec le fonds Apollo pour s'équiper massivement en GPU Nvidia. L'entreprise d'Elon Musk, qui a absorbé xAI en début d'année, veut muscler ses data centers dédiés à Grok, et son patron en profite pour prédire une hécatombe chez les petits acteurs du cloud IA. Les premières puces arriveront courant 2027.
Le montage retenu n'est pas un emprunt classique. Apollo Global Management va acheter lui-même les puces, des Vera Rubin, la prochaine génération de GPU Nvidia, puis les louer à SpaceX sur une durée d'environ cinq ans à compter de la livraison. L'accord doit être signé d'ici la fin de l'année, et les premiers loyers tomberont au premier semestre 2027, au rythme des livraisons. Elon Musk a confirmé l'opération sur X en expliquant que la bonne santé financière de SpaceX, portée par Starlink et les lancements, lui permet d'emprunter dans de bonnes conditions, avec une dette remboursable par anticipation.
On l'oublie parfois, mais SpaceX n'est plus seulement une entreprise spatiale. Depuis le rachat de xAI en février dernier, Grok, le réseau social X et les supercalculateurs Colossus vivent sous son toit. Et ça pèse maintenant très lourd dans les comptes. Au troisième trimestre, l'IA a rapporté 7,6 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires total de 14,6 milliards, soit plus de la moitié de l'activité. Les dépenses suivent la même pente, avec 20 milliards investis sur le trimestre et jusqu'à 40 milliards prévus sur le suivant. Le directeur financier de SpaceX jure même que chaque dollar mis dans l'infrastructure IA est rentabilisé en moins d'un an.
Le même jour, Broadcom annonçait un montage encore plus gros, 63 milliards de dollars réunis avec Bank of America, Citi, Morgan Stanley et Blackstone pour financer les puces d'Anthropic, là aussi en location. Cette mécanique devient la norme chez les géants de l'IA, qui préfèrent louer leurs GPU plutôt que de les payer comptant. Musk y voit quand même une ligne de fracture. Selon lui, les marchés de la dette se sont presque entièrement fermés aux quelque 200 "neoclouds", ces sociétés qui ne vivent que de la location de puissance de calcul, et peu d'entre elles survivront à la consolidation qui s'annonce. Gartner ne dit pas autre chose, le cabinet estime que 80 % de ces acteurs auront disparu ou été absorbés d'ici 2030.
Il y a quelque chose d'assez rigolo à voir Elon Musk emprunter 40 milliards tout en expliquant que la dette est en train de tuer ses concurrents. SpaceX peut se le permettre, Starlink et les fusées remboursent, alors que les petits loueurs de GPU n'ont que leurs data centers à offrir en garantie. Du coup, cette annonce ressemble autant à un achat de puces qu'à un message envoyé au marché. Mais bon, toutes ces montagnes de dette sont bâties sur le même pari, celui d'une demande d'IA qui ne faiblira jamais. Si elle ralentit, même un peu, le tri risque d'être brutal, et pas uniquement chez les petits.
Un leasing géant avec Apollo
Le montage retenu n'est pas un emprunt classique. Apollo Global Management va acheter lui-même les puces, des Vera Rubin, la prochaine génération de GPU Nvidia, puis les louer à SpaceX sur une durée d'environ cinq ans à compter de la livraison. L'accord doit être signé d'ici la fin de l'année, et les premiers loyers tomberont au premier semestre 2027, au rythme des livraisons. Elon Musk a confirmé l'opération sur X en expliquant que la bonne santé financière de SpaceX, portée par Starlink et les lancements, lui permet d'emprunter dans de bonnes conditions, avec une dette remboursable par anticipation.
L'IA, premier business de SpaceX
On l'oublie parfois, mais SpaceX n'est plus seulement une entreprise spatiale. Depuis le rachat de xAI en février dernier, Grok, le réseau social X et les supercalculateurs Colossus vivent sous son toit. Et ça pèse maintenant très lourd dans les comptes. Au troisième trimestre, l'IA a rapporté 7,6 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires total de 14,6 milliards, soit plus de la moitié de l'activité. Les dépenses suivent la même pente, avec 20 milliards investis sur le trimestre et jusqu'à 40 milliards prévus sur le suivant. Le directeur financier de SpaceX jure même que chaque dollar mis dans l'infrastructure IA est rentabilisé en moins d'un an.
Tout le secteur s'endette
Le même jour, Broadcom annonçait un montage encore plus gros, 63 milliards de dollars réunis avec Bank of America, Citi, Morgan Stanley et Blackstone pour financer les puces d'Anthropic, là aussi en location. Cette mécanique devient la norme chez les géants de l'IA, qui préfèrent louer leurs GPU plutôt que de les payer comptant. Musk y voit quand même une ligne de fracture. Selon lui, les marchés de la dette se sont presque entièrement fermés aux quelque 200 "neoclouds", ces sociétés qui ne vivent que de la location de puissance de calcul, et peu d'entre elles survivront à la consolidation qui s'annonce. Gartner ne dit pas autre chose, le cabinet estime que 80 % de ces acteurs auront disparu ou été absorbés d'ici 2030.
On en dit quoi ?
Il y a quelque chose d'assez rigolo à voir Elon Musk emprunter 40 milliards tout en expliquant que la dette est en train de tuer ses concurrents. SpaceX peut se le permettre, Starlink et les fusées remboursent, alors que les petits loueurs de GPU n'ont que leurs data centers à offrir en garantie. Du coup, cette annonce ressemble autant à un achat de puces qu'à un message envoyé au marché. Mais bon, toutes ces montagnes de dette sont bâties sur le même pari, celui d'une demande d'IA qui ne faiblira jamais. Si elle ralentit, même un peu, le tri risque d'être brutal, et pas uniquement chez les petits.