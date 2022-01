Belkin : des écouteurs avec ANC compatible Localiser et une sonnette HomeKit #CES2022

(ANC), de la pratique connexion Bluetooth (avec les codecs SBC, AAC, aptX HD) multipoint permettant d'appairer plusieurs appareils simultanément comme un iPhone et un Mac, de haut-parleurs de 12 millimètres, de trois microphones par écouteur, d'une certification IPX5, d'un boitier de charge avec un port USB-C et la charge sans fil, de la compatibilité avec l'App Localiser d'Apple et d'une autonomie de huit heures (poussée à 36 heures via le boiter de charge). Les Soundform Immersive Noise Cancelling Earbuds seront commercialisés au second semestre 2022.(s'appuyant ainsi sur la détection d'individus, d'animaux et de colis de Cupertino) qui devra être reliée à l'alimentation (pas de batterie) avec un capteur 4 mégapixels, un angle de vue de 178°, et une fonctionnalité permettant de zoomer dans l'image.Les sonnettes compatibles HomeKit sont rares sur notre territoire, mais la firme ne précise pas si ce modèle sera disponible sur notre territoire. Belkin ajoute que les Smart Plug, Smart Switch et Smart Dimmer de la gamme Wemo qui seront lancés l'été prochain dans 25 pays pourront également compter sur la compatibilité Matter/Thread.