L'Echo Show 15 d'Amazon est disponible en précommande

Echo Show 15 facilite encore plus l’organisation du quotidien. Avec un écran d'accueil repensé et les widgets Alexa, vous pouvez personnaliser Echo Show 15 pour consulter votre calendrier familial, gérer les listes de choses à faire et les rappels, et trouver l'inspiration pour préparer le repas. De plus, Echo Show 15 peut s'adapter à votre décoration en affichant vos photos ou des œuvres d'art en plein écran, de sorte qu'il est toujours là quand vous en avez besoin, mais peut élégamment s’estomper magnifiquement en arrière-plan quand vous n'en avez pas besoin

La gamme Echo s'étoffe avec l' Echo Show 15 (il sera également possible d'opter pour un support traditionnel). L'appareil a été conçu pour être le cœur numérique du domicile, et dispose d'une puce maison quadricœur AZ2 Neural Edge, d'un écran d'accueil repensé avec plus d'options (calendriers, pense-bêtes personnels, listes de choses à faire et d'achats, et rappels) et de nouvelles fonctionnalités via l’identification faciale et vocale traitée en locale grâce à la nouvelle puce (avec personnalisation de l'écran d'accueil, par exemple un message qui ne s'affichera qu'en fonction de l'utilisateur).Selon Eric Saarnio, vice président d'Amazon Devices International,, avec de premières livraisons prévues pour le 17 février 2022.