L'Eve Water Guard est désormais compatible avec Thread

la prise en charge du protocoleThread place l'ensemble de la plate-forme Eve au premier plan de l'innovation de la maison intelligente, et nous sommes ravis d'être parmi les premiers à proposer cette technologie de pointe pour la maison intelligente dans les foyers dotés d'un HomePod mini ou de la nouvelle Apple TV 4K.

Le nouveau modèle d'Eve Water Guard afin d'obtenir une connexion plus réactive, plus fiable et avec une meilleure portée (qu'avec le Bluetooth) selon le constructeur. Il faudra toutefois prendre garde (^^) à ne pas s'offrir l'ancien modèle à 79,99 euros qui ne dispose pas de la compatibilité avec ce protocole. Pour Jerôme Gackel, dirigeant d'Eve,L' Eve Water Guard se présente sous la former (des rallonges ayant jusqu'à 150 mètres seront également disponibles). Si ce dernier détecte une fuite d'eau, une sirène de 100 dB sera déclenchée (éventuellement relayée via AirPlay 2), ainsi qu' une alarme visuelle (une lumière clignotante rouge sur le boitier), et l'envoi automatique de notifications sur iPhone iPad , ou Apple Watch Pour rappel, le protocole sans fil basse consommation Thread fait partie du standardou, désormais nommé, élaboré par (entre autres) Apple, Amazon, Google et Zigbee Alliance. Ce protocole est censé faciliter la création d'appareils compatibles avec plusieurs écosystèmes (Siri, Alexa, Google Assistant),, ce qui aura pour conséquence de pouvoir connecter un appareil qui serait éloigné du pont, mais assez proche d'un autre périphérique Thread.