De premiers retours mitigés pour le robot d'Amazon à 1450$ (+sondage)

des retours positifs et apprend beaucoup sur la façon dont les clients veulent utiliser un robot grand public

un tarif de 700 dollars serait plus raisonnable

bêta-testeurs

L'appareil, pensé pour servir d'assistant à domicile, mais également de système de surveillance,(uniquement aux US)avant sa commercialisation pour le grand public au tarif de 1450 dollars.La firme, qui ne communique pas encore sur une éventuelle date de commercialisation,. Toutefois, quelques utilisateurs partagent sur le net des vidéos et photos de leurs robots, montrant des possibilités, certes inédites, mais assez limitées, tout du moins pour le tarif demandé.Selon Matthew Nereim, un enseignant résidant en Floride s'étant confié à nos confrères de Bloomberg Certains utilisateurs évoquent également quelques soucis de jeunesse, comme une confusion au moment de retrouver la station de charge, ou lorsque le robot se trouve à proximité d'escaliers (il n'y a cependant pas encore eu de chute à déplorer).Pour rappel,(affichant des informations, mais également le visage et l'humeur du robot),(il pourra délivrer un message, ou un objet -il dispose d'un réceptacle à l'arrière supportant 2 kg- à un utilisateur en particulier), de la capacité de cartographier le domicile (afin de se rendre dans telle ou telle pièce et suivre l'utilisateur afin de le garder dans le cadre pendant une visioconférence) en traitant les données en local, de cinq moteurs et de trois roues afin de pouvoir se déplacer au sein du domicile. Amazon évoque une autonomie de deux heures et une recharge rapide en 45 minutes sur un dock, à la manière d'un robot aspirateur.Amazon semble convaincue, et tente ainsi de prendre de l'avance avec l'Astro, quitte à défricher les usages et imaginer les fonctions à venir en fonction des retours des premiersutilisateurs.