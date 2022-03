Deux nouveaux stores compatibles HomeKit en approche chez Ikea

Modèle TREDANSEN

Modèle PRAKTLYSING

Ainsi les modèles FYTUR et KADRILJ s'appuyant sur la passerelle TRÅDFRI et proposés au catalogue depuis 2019un modèle plissé. Les deux nouvelles versions mettent à profit un tissu plus ou moins occultant, utilisent une batterie amovible, et sont compatibles HomeKit via la passerelle TRÅDFRI.Les deux nouvelles références ont été aperçues sur les sites web internationaux d'Ikea et(ou mois)(120 x 195 cm et 140 x 195cm). Espérons qu'Ikea puisse en assurer la production et que ces nouveaux modèles ne subissent pas les retards à répétition qu'ont connus les KADRILJ et FYRTUR, que ce soit pour la commercialisation ou le déploiement de la mise à jour apportant la compatibilité HomeKit.