Sonos rejoint le groupe en charge du standard Matter

notre adhésion à la Connectivity Standards Alliance nous permet d'en savoir plus sur les normes émergentes et également d'évaluer si elles offrent une véritable interopérabilité au niveau de la plate-forme ou du système d'exploitation, ce que nous considérons comme vital pour les consommateurs et la concurrence

Home Theater OS

, le groupe comprenant plus de 200 sociétés (dont Apple, Google, et Amazon) et chargé d'élaborer le standard domotique Matter, un protocole unifié compatible avec les assistants virtuels et écosystèmes des différents acteurs du marché. Cette approche multiplateforme correspond bien à la philosophie d'ouverture de Sonos. selon Joani Brink, porte-parole de la firme,Sonos ne fait aucune promesse d'adoption du standard, mais entend bien s'assurer que ce dernier sera aussi ouvert que les principaux acteurs du marché le prétendent. De plus,(un sujet intéressant pour la société américaine, les rumeurs évoquant la possibilité d'une passerelle multimédia et d'unsignés Sonos),. Pour rappel, Matter devait être lancé officiellement fin 2021, avant d'être repoussé à 2022.