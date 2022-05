Samsung imprimera vos photos sur ses frigos pour 500$

comptes bancaires des

Le constructeur coréen va en effet bientôt proposerafin d'égayer et de personnaliser votre cuisine, le tout moyennant la modique participation financière de 500 dollars. Il faudra toutefois réfléchir à deux fois (ou connaitre un très bon sorcier capable de faire revenir à coup sûr l'être aimé, vérifiez vos boites aux lettres) lors du choix du cliché afin d'éviter une montée de déprime/colère à chaque fois que vous avez envie d'une boisson fraiche.Lesclients possédant déjà un modèle Bespoke ne sont pas oubliés, puisqu(en sus des 500 dollars pour l'impression, mais vous pourrez faire don de votre porte non personnalisée à un ami). Les amateurs peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur le site officiel afin d'être les premiers à bénéficier de cette opportunité.