Voici les premiers rendus du Samsung Z Flip 4

Ces premiers rendus ont été mis en ligne par Steve H.MacFly d'Onleaks et 91Mobiles et montrent. Le petit écran externe serait de nouveau de la partie, tout comme le bloc de deux optiques ou la perforation pour la caméra selfie.Les spécifications techniques devraient toutefois évoluer et permettre au Z Flip de poursuivre sa carrière. Pour rappel,(et non verticale comme le Fold)et se plaignent majoritairement seulement, point sur lequel cette génération pourrait s'améliorer. En Octobre dernier, Samsung avait publié une vidéo (ci-dessus) d'un peu plus d'une minute montre les différents environnements de test des Z Flip 3 et Z Fold 3, dont une chambre recréant différentes conditions de températures, des essais de résistance à l'immersion, des tests répétés à l'aide du S Pen , ou encore des robots pliant et dépliant en boucle les deux derniers modèles Samsung afin de rassurer les éventuels clients sur la solidité de ses smartphones pliables.