Roborock donne de l'amour au S7 Max V

Mode Cupidon

Pin and Go

C'est n'est pas l'annonce du siècle, mais avec l'actualité pesante, il est bon de voir que l'amour se répand toujours sur notre monde, y compris pour les robots aspirateurs, et mêle entre des appareils de différentes marques. En effet,.,peu importe le fabricant, tant que l'un d'eux est un S7 Max V.La mise à jour est dès à présent disponible, il suffit de se rendre dans les paramètres de l'application et de cliquer sur. Si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à vider le cache dans les paramètres généraux.Pour rappel, et grâce à ses nombreux capteurs (technologie ReactiveAI 2.0 alliant un projecteur, une caméra, un scanner et un LiDAR à une nouvelle unité d'apprentissage automatique), le S7 Max V s’adapte plus rapidement aux objets sur son chemin afin de les contourner intelligemment, quelles que soient les conditions d’éclairage. L'appareil est également doté d'une puissance d'aspiration de 5100 Pa et de la technologie VibraRise permettant au robot de soulever automatiquement la serpillère et ainsi éviter les tapis et la moquette. Le S7 Max V est également disponible en version Ultra (dont vous pouvez retrouver notre test ici ) avec une imposante station de vidage également capable de faire le plein du réservoir d'eau et de nettoyer la serpillère (histoire de réduire au maximum l'entretien par l'utilisateur). Le Roborock S7 MaxV à 759€ au lieu de 799€