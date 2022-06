La serrure connectée Nuki Smart Lock Pro 3.0 compatible HomeKit est disponible

presque toutes les serrures

La Smart Lock 3.0 Pro peut être montée sur(vérifiez la compatibilité ici ), sans percer de trous (comme le modèle précédent), offre le choix entre deux coloris (noir ou blanc), et(ce qui remplace le bridge vendu en pack ou séparément sur la génération précédente et permet de gérer la serrure à distance et de l'intégrer aux différents systèmes de domotique dont HomeKit, Google Home, Alexa, IFTTT),permettant de se passer de pile, d'obtenir une autonomie atteignant 12 mois et de recharger la batterie en USB-C.Nuki propose également en option à 79 euros un cylindre universel permettant d'ouvrir la porte avec une clé insérée des deux côtés (ce qui n'est pas toujours le cas) et donc(qui actionne la clé traditionnelle côté intérieur grâce à un moteur), ainsi qu'un capteur de porte externe à 39 euros permettant de savoir, à distance, si cette dernière est ouverte ou fermée. La société commercialise également le Nuki Fob pour ouvrir les portes en Bluetooth sans smartphone à 37,99 euros , ou encore le Nuki Keypad, pour autoriser l'accès par code, à 79,99 euros . La version de base, également compatible HomeKit via un concentrateur, comme un HomePod, un iPad ou une Apple TV , ou encore le Bridge du constructeur vendu 99,99 euros , s'échange quant à elle contre 114,99 euros La Smart Lock 3.0 de Nuki à 114,99€ au lieu de 149€