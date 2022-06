Apple ne semble pas intéressée par le metavers (ouvert ou pas)

normes d'interopérabilité pour un métaverse ouvert

Près de trente-cinq sociétés de la Tech viennent de se réunir afin de promouvoir les. Cette nouvelle entité dénomméeest soutenue par les plus grandes entreprises de l’aérospatial, des fabricants de puces, des développeurs de jeux, ou encore des organismes de normalisation établis comme le World Wide Web Consortium (W3C). On compte parmi les membres fondateurs Adobe , Epic Games, Huawei, Qualcomm ou encore NVIDIA mais également des poids lourds comme Meta ou Microsoft.En revanche,… Mais cela n’est guère surprenant. En effet, depuis ses débuts dans le segment ARVR, Cupertino a toujours dit qu’elle ne mettrait pas les pieds dans un metaverse, dont le concept même d’univers parallèle et détaché de la réalité rebute. Elle lui préfère -pour le moment- celui de la. Pour autant, par le passé, la firme a toujours été fortementdans la création et la définition de normes. On pense bien évidemment au HTML5 pour le web, le Thunderbolt avec Intel ou encore le format de fichier "USDZ" pour le contenu tridimensionnel avec Pixar et Adobe.Cependant les portes ne sont pas fermées, loin de là. Neil Trevett, de chez Nvidia qui préside le Metaverse Standards Forum, a déclaré dans un communiqué à Reuters que toute entreprise est la bienvenue pour rejoindre le groupe, et ce gratuitement.