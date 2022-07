Nanoleaf célèbre ses dix ans avec une édition limitée Ultra Black Shapes

Nanoversary

10 ans de révolution et d’innovation en matière d’éclairage

être là où nous sommes aujourd'hui, 10 ans après avoir lancé Nanoleaf, est plus qu'un rêve devenu réalité. Nous avons lancé Nanoleaf dans le but de changer la façon dont les gens vivent et utilisent la lumière dans leurs maisons. Nos produits ont inspiré la créativité et le jeu d'une manière que l'éclairage n'avait jamais fait auparavant. Mais ce qui nous inspire le plus, c'est notre communauté. Nous avons les meilleurs clients du monde, ils sont incroyablement passionnés et créatifs. Il est étonnant de voir toutes les manières dont sont utilisés nos produits dans leurs salons, leurs salles de jeux, leurs bureaux, leurs studios de musique et bien plus encore. C'est ce qui nous motive vraiment à continuer à repousser les limites, à innover pour les 10 prochaines années et pour l'avenir

Pour l'occasion,(que l'on devrait retrouver dans les décors de nombreuses vidéos), affichant une finition noire que l'on retrouve sur les panneaux, mais également sur le bloc d'alimentation, le fil et le contrôleur. Selon Gimmy Chu, dirigeant de Nanoleaf,Pour rappel, les Shapes ont été présentés en juillet 2020. Chaque élément est sensible au toucher, permettant d'un geste d'allumer ou d'éteindre le dispositif, mais aussi d'en changer la teinte ou de lancer de petits jeux. La synchronisation de l'éclairage avec la musique ambiante ou l'image affichée sur un écran (mode Screen Mirror compatible Mac et PC) est de la partie, tout comme la compatibilité avec HomeKit, Alexa, et l'assistant Google. De plus, depuis août 2021, le Nanoleaf Shapes font également office de pont Thread via le firmware 6.1.1+.