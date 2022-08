Une nouvelle génération pour la vanne connectée HomeKit/Thread Eve Aqua

La nouvelle génération

La version précédente

Le nouveau modèle profite d'un redesign externe et interne, le constructeur promettant. Pour le reste, l'ensemble des fonctionnalités de l'ancienne génération sont de la partie (sept modes d'arrosage, programme personnalisé de l'arrosage, contrôle manuel, via Siri, l'application Maison ou l'App dédiée Eve) dont la compatibilité HomeKit (en Bluetooth) et Thread.L'Eve Aqua se fixe simplement sur un robinet extérieur standard et pourra, une fois activée, alimenter en eau un tuyau, mais aussi un système plus complexe d'arrosage. Le périphérique résistera aux intempéries grâce à sa certification IPX4 et sera alimenté par deux piles AA, lui offrant une autonomie de plusieurs mois. En sus de l'activation à distance, il sera possible de régler une minuterie afin d'utiliser la même quantité d'eau à chaque arrosage et d'éviter ainsi le gaspillage. Cette minuterie est contrôlée au niveau de l'Eve Aqua, ainsi une déconnexion ne laissera pas la vanne ouverte.