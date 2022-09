De nouvelles ampoules et rubans LED chez Philips Hue

La gamme Lightguide permettra de profiter de trois nouveaux styles d'ampoules (un globe, une ellipse et un format vaguement triangulaire) au design contemporain disposant d'un tube en leur centre diffusant de la lumière blanche ou colorée. Les ampoules seront commercialisées avec un cordon noir ou blanc et un support en métal assorti.Le constructeur proposera également des rubans LED Philips Hue Play Gradient Lightstrip permettant d'illuminer l'environnement d'un PC ou Mac de plusieurs couleurs. Si ce bandeau vous dit quelque chose c'est qu'il se rapproche du Lightstrip Hue Play Gradient, déjà disponible, et conçu pour équiper les téléviseurs 55/65/70 et 75 pouces. La nouvelle version sera prochainement disponible pour des moniteurs de 24 à 27 pouces, de 32 à 34 pouces, you pour une configuration triple écrans de 24 à 27 pouces. La gamme sera compatible avec l'application Hue Sync pour Mac et PC, avec la Play HDMI Sync Box du constructeur et avec l'écosystème et le logiciel iCue de Corsair.