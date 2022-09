iRobot ajoute une serpillère au Roomba J7 Plus

Un nouveau Roomba hybride

Une solution technique originale

Un Roomba GT3 RS avec son imposant aileron

Si les robots hybrides cumulant aspirateur et serpillère sont assez communs sur le marché, iRobot, le fabricant américain faisant partie des leaders du secteur,(par ailleurs très satisfaisant malgré son tarif salé -il est actuellement en promotion à 489,99 euros au lieu de 699 euros).Le nouveau Roomba Combo J7 Plus va venir bousculer les habitudes du constructeur en offrant. La solution technique d'iRobot est originale. En effet, si les concurrents disposent d'un patin doté d'une serpillère sur le dessous, qui se soulève sur les modèles haut de gamme afin de ne pas mouiller les tapis et accumuler de la saleté sur la partie en tissu, le modèle d'iRobot embarque un module de nettoyage humide entièrement rétractable qui se soulève et se repositionne automatiquement sur le dessus du robot lorsqu'il rencontre de la moquette et des tapis.Le Roomba Combo J7 Plus profite également de la dernière mouture de l'OS (5.0) d'iRobot, ce qui lui permet de disposer de nouvelles fonctionnalités comme la reconnaissance de plus de 80 objets (litière pour chat, cordons, chaussures, chaussettes, sacs à dos, gamelles et jouets pour animaux, ainsi que les déjections animales) afin de mieux les éviter et de plus de 600 commandes vocales (pour envoyer le robot nettoyer des zones spécifiques du domicile).(une version sans la Clean Base sera proposée à 799 euros).