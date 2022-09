Nouvelles Echo, télécommande Alexa Pro, Fire TV Cube, le plein de nouveautés chez Amazon

Echo Dot Gen5

Débutons avec la famille Echo qui s'agrandit et. Au menu des nouveautés, un système audio amélioré pour offrir une restitution de meilleure qualité (ce sera bienvenu, ce n'était pas le point fort de ces petites enceintes) avecselon le constructeur. Les nouvelles Echo Dot embarquent un capteur de température, ce qui permettra de mettre en place des scénarios domotiques basés sur la température, un accéléromètre pour de nouvelles interactions grâce aux gestes, et le modèle avec horloge améliore son affichage LED qui affiche désormais des informations supplémentaires (météo, titre de la chanson en cours de lecture).Amazon a également évoqué(et les Echo Gen4 via une mise à jour à venir le 20 octobre). Si cela semble une très bonne idée (il faudra voir les débits proposés en conditions réelles), Amazon n'a pas précisé si cette fonctionnalité sera disponible dès la mise en service sur notre territoire.grâce à. La firme en profite pour introduire un nouveau coloris blanc qui lui va plutôt bien.avec de premières livraisons prévues pour le 20 octobre prochain.Amazon renouvelle également le Fire TV Cube, son modèle le plus haut de gamme, avec une troisième génération au design revu, embarquant un processeur octocœur cadencé à 2 GHz annoncé comme étant 20% plus rapide que la génération précédente,, une entrée HDMI en sus de la sortie pour raccorder un périphérique directement sur l'appareil (pratique si vous monaquez d'une entrée sur le téléviseur), un port USB (par exemple pour connecter une webcam compatible) ainsi que la conversion Super Résolution permettant d'afficher des contenus 1080p en 4K avec un traitement de l'image (il faudra voir le résultat de cet upscaling).(voir ci-dessous), avec de premières livraisons prévues pour le 27 octobre.La firme accompagne le lancement de son nouveau Fire TV Cube en lançant la télécommande Alexa Pro,(ça c'est une bonne nouvelle, Apple pourrait en prendre de la graine), une pratique fonction de localisation via Alexa et un haut-parleur intégré, ainsi que deux boutons personnalisables (pour accéder rapidement à un programme, mais également pour des scénarios domotiques comme éteindre les lumières). La télécommande est compatible avec les Fire TV existantes (sauf Fire TV Gen1 et 2 et Fire TV Stick Gen1) et, avec de premières livraisons prévues pour le 16 novembre.(ce qui semble une très bonne idée). Il sera donc possible de regarder vos programmes favoris sur l'écran de 15 pouces, que ce soit sur Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Molotov, myCanal, ARTE ou d'autres services compatibles. Un nouveau widget Fire TV fera son apparition, permettant de placer un raccourcis vers les programmes récemment consultés sur la page d'accueil. Amazon ne donne pas de date de déploiement pour cette mise à jour, mais se contente d'un(détection de mouvements 3D, 1080p HDR, audio amélioré)(sirène intégrée, spots LED) qui seront toutes deux disponibles le mois prochain aux tarifs de 229,99 euros et 199,99 euros , ainsi que le Panic Button, permettant de déclencher l'alarme via un appui long et d prévenir trois contacts d'urgence. L'accessoire sera commercialisé le 2 novembre à 34,99 euros.