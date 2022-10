Nest Wifi Pro : le routeur de Google passe au Wi-Fi 6E

Un Google Nest compatible Wi-Fi 6E

Le Google Nest Wifi Pro est ainsi, plus moderne, et une finition brillante qui le font un peu ressembler à un vase (il sera disponible en plusieurs coloris, tout du moins aux US). L'appareil n'est pas compatible avec les générations précédentes, dispose de deux ports Ethernet, d'un mode intelligent pouret permet de profiter de connexions, de débits théoriques culminants à 4,2 Gb/s, de la compatibilité Matter et de couvrir jusqu'à 120 mètres carrés par routeur.Pour rappel, les appareils Wi-Fi 6 actuels utilisent les bandes 2,4 et 5 GHz, et l(car le réseau est moins saturé), le tout avec le protocole de sécurité WPA3 et une latence réduite. Le Google Nest wifi Pro est d'ores et déjà disponible en précommande à partir de 219,99 euros avec d premières livraisons prévues pour le 27 octobre prochain.La firme en a également profité pour présenter l, un modèle filaire présentant assez peu d'évolutions outre une qualité vidéoaméliorée et un historique de 10 jours via un abonnement Nest Aware. Google a évoqué(dont le déploiement sera lancé dans les prochaines semaines sur iOS et Android) afin de prendre en charge les périphériques Matter, de simplifier la configuration de nouveaux périphériques et d'améliorer l'ergonomie générale.