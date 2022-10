Google n'a pas manqué de tacler Apple lors de son évènement Pixel !

Des piques entre deux produits !

La poule et l'oeuf ?

Pixel a toujours été un chef de file dans l'innovation des smartphones. Nous le prenons comme un compliment lorsque d'autres personnes dans l'industrie suivent notre exemple, comme l'écran toujours activé et des fonctions mettant en avant des informations utiles directement sur l'écran de verrouillage

L'imitation est la forme de flatterie la plus sincère que la médiocrité puisse payer à la grandeur

ainsi que d'autres moyens importants de vous protéger, comme le contrôle de sécurité et le partage d'urgence

Crash Detection

Toujours pas de RCS pour Apple !

Je n'entends pas nos utilisateurs demander que nous mettions beaucoup d'énergie là-dessus à ce stade

Mais achetez donc un iPhone à votre mère

RCS est la norme moderne de l'industrie pour la messagerie, et elle a déjà été adoptée par la plupart de l'industrie. Nous espérons que chaque fabricant d'appareils reçoit le message et adopte RCS, ce qui améliore les SMS pour chaque utilisateur de smartphone.

Dans le désordre, on a noté dessur la firme, mais aussi l'iPhone 14 et iOS 16, ou encore la réticence de Cupertino à prendre en charge le protocole RCS -un point debien connu entre les deux rivales.Ainsi, lors de la présentation du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro, Brian Rakowski, vice-président de la gestion des produits de Google, a laissé échapper :Il aurait tout aussi bien pu citer Oscar Wilde ().Et puis, histoire de ne pas s'arrêter en si bon chemin,. Effectivement, le mois dernier, Apple a introduitavec l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro, les dernières Apple Watch, et iOS 16 /watchOS 9.Google, de son côté, s'est lancé dans une campagne publique Get The Message (avec site web dédié) pour tenter d'obliger Apple de l'adopter.Mais les récents commentaires de Tim Cook montrent que la firme californienne n'est pas susceptible de bouger de sitôt. Dans la dernière conférence Code, ce dernier avait insisté sur les souhaits des utilisateurs (). Il a même suggéré à une journaliste insistante :