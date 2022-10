Métavers, Meta Quest Pro : Mark Zuckerberg vend sa réalité virtuelle à 1799€

métaverse une réalité

Le Meta Quest Pro vaut-il ses 1799 euros ?

capturer des expressions faciales naturelles

le plein d'accessoires

Soit la stratégie Inverse d’Apple dont elle entend concurrencer sur le futur casque AR/VR.Moqué lors de sa présentation,est revenu pour défendre les intérêts du casque, mais surtout du métavers. Mieux défini mais arborant encore son look un peu enfantin, celui-ci a promisLe Meta Quest Pro -qui intègre réalité augmentée et réalité virtuelle- se veut beaucoupque le Quest 2. Légèrement plus lourd (700 grammes), il arbore un, qui avait fuité précédemment, et dispose d'une, située à l'arrière afin de permettre un ajustement plus ergonomique et unpour l'utilisateur.Il bénéficie devers l'extérieur qui permettraient de capturer 4 fois plus de pixels que le Meta Quest 2. Il utilise également des écrans LCD (d'après la rumeur publique, Apple utiliserait plutôt des écrans micro OLED). En pratique, il bénéficierait de 50% de puissance en plus, avec des écrans LCD comprenant 37% de pixels en plus et une amélioration des contrastes de 75%.Le Meta Quest Pro dispose de, et serait capable de, en les traduisant en un avatar virtuel. Enfin, il est bien doté d'une(là où Apple envisage un M2 ou un M3), 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, des contrôleurs Touch Pro et une station de charge de 45 W.Mais le Meta Quest Pro n'arrivera pas seul et sera. On pourra ainsi le recharger avec la(pour 79,99 USD, sortie le 25 octobre). Meta précise qu'à ce prix, cette station d'accueil 2 en 1 charge aussi les manettes Touch Pro et tout casque Meta Quest avec une connexion USB-C. Un adaptateur secteur USB-C de 45 W est inclus. On pourra jeter son dévolu sur le(pour 49,99 USD, sortie le 22 novembre).Pour mieux entendre ce qu'il se passe autour de soi, Meta prévoit également les(à 49,99 USD, sortie le 25 octobre), afin de profiter d'une expérience audio haute fidélité avec un ajustement personnalisé. Ce dernier fonctionne également avec des accessoires de blocage de la lumière en place.Enfin, cerise sur le casque, Meta propose un étui de transport(à 119,95 USD, sortie le 25 octobre). Il s'agit d'une coque sur mesure avec des poches intérieures agin de stocker en toute sécurité son Meta Quest Pro et ses accessoires.