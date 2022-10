Amazon Kids est disponible sur Alexa en France

Plus

Profil et Famille

Le service Amazon Kids est gratuit et permet d'accéder à des contenus et skills étudiés pour les enfants, à des listes de lectures dédiées et à certaines fonctionnalités comme un filtre permettant de bloquer la diffusion de chansons comprenant des paroles explicites. Les parents disposent également d'outils dédiés, comme un tableau de bord et peuvent fixer des limites de temps. Pour configurer Amazon Kids, il faudra simplement se rendre dans l'App Alexa, puis toucher l'icôneen bas à droite avant de se rendre dansafin de créer un profil enfant. Une fois le profil de l'enfant créé, Alexa reconnaîtra la voix de ce dernier et lui proposera des réponses et des contenus adaptés. Les éditions spéciales Amazon Kids des enceintes Echo ne sont pas encore disponibles en France, mais l'arrivée du service pourrait changer la donne.