Amazon et Eve dévoilent également leurs plans de transition vers Matter

Amazon : Android en 2022, iOS en 2023

Works with Alexa

nous apportons la prise en charge de Matter à plus de 100 millions d'appareils via 30 appareils Echo et Eero. ll s'agit d'un effort sans précédent par son ampleur et sa complexité. C'est un travail d'ampleur, et nous devons nous assurer que tout se passe bien.

Eve : trois produits compatibles Matter dès le mois prochain

bientôt

la nouvelle ère de la maison intelligente est arrivée, et nous pouvons désormais inviter les utilisateurs de tous les principaux écosystèmes à l'expérience Eve. Peu importe le téléphone ou l'assistant virtuel à partir duquel vous contrôlez votre produit Eve, il offrira toujours une confidentialité, un ensemble supérieur de fonctionnalités logicielles et une facilité d'installation inégalée.

Amazon a profité de l'évènement pour annoncer que(dont les Echo Dot Gen 3/4 et 5 avec ou sans horloge, les Echo Gen3 et 4, Echo Studio, Echo Show 5 Gen2, Echo Show 8 Gen2, Echo Show 10, Echo Input, Echo Flex et Echo Plus Gen2),(via Wi-Fi, mais pas encore via Thread)et ne prendra en charge que les prises, éclairages et interrupteurs connectés., ainsi que la mise à jour des routeurs eero et la prise en charge de Thread en sus du Wi-Fi. Amazon modifie également sa certification(WWA) afin d'ajouter la prise en charge de Matter au sein des exigences (tous les nouveaux appareils certifiés WWA devront ainsi prendre en charge Matter). Selon Chris DeCenzo, ingénieur principal chez Amazon et siégeant au conseil de la CSA (pour Connectivity Standards Alliance),De son côté, Eve annonce que, et que ces trois produits pourront être gérés via Matter sur iOS dès le 12 décembre prochain. D'autres produits de la gamme recevrontla mise à jour adéquate et de nouveaux produits certifiés Matter seront commercialisés au cours du premier trimestre 2023. Selon le dirigeant Jerome Gackel,