Un pavé numérique avec capteur d'empreinte pour la serrure connectée Nuki

Nuki Keypad 2.0 : accès par code ou par empreinte digitale

Des serrures connectées compatibles HomeKit

Les serrures connectées de Nuki proposent plusieurs moyens de les déverrouiller, avec l'application dédiée, un assistant virtuel ou HomeKit, via la géolocalisation afin d'ouvrir et de fermer la serrure automatiquement, avec un badge (le Nuki Fob), ou encore avec un code à six chiffres à entrer sur un pavé numérique (le Nuki Keypad).. Le constructeur précise que le lecteur d'empreinte est rapide (environ 1 seconde, avec un mode auto-apprentissage permettant d'affiner la reconnaissance à chaque utilisation), et que le Keypad 2.0 est compatible avec les Nuki Smart Lock 2.0, Nuki Smart Lock 3.0 et Nuki Smart Lock 3.0 Pro. L'accessoire est alimenté par 4 piles AAA et offre une autonomie d'un an. Il sera possible d'enregistrer jusqu'à 20 empreintes digitales et 200 codes différents. Le Nuki Neypad 2.0 est d'ores et déjà disponible au tarif de 159 euros.et a présenté en novembre 2021 la troisième génération de sa Smart Lock ainsi que la déclinaison Pro (module Wi-FI intégré, bouton en aluminium et Power Pack fourni). Les Smart Lock de Nuki peuvent être montées sur presque toutes les serrures (vérifiez la compatibilité ici ), sans percer de trous et la firme propose également en option à 79 euros un cylindre universel permettant d'ouvrir la porte avec une clé insérée des deux côtés (ce qui n'est pas toujours le cas) et donc d'offrir une sécurité supplémentaire en cas de problème avec la serrure connectée (qui actionne la clé traditionnelle côté intérieur grâce à un moteur).