La prise connectée Eve Energy à 30€ permet d'essayer Matter en avant-première

Compatible HomeKit et Matter

Des produits en promotion

La prise connectée Eve Energy est compatible Bluetooth et Thread (si vous disposez d'un HomePod/HomePod mini, d'une Apple TV 4K Gen2 ou Gen3) et. Il sera possible de profiter de la prise connectée au sein de l'application Maison d'Apple via HomeKit (mais l'application d'Apple n'affiche pas la consommation, dommage), et désormais via Matter.en installant le firmware fourni par le constructeur via son application en accès anticipé. Pour disposer de cette dernière, il faudra s'inscrire au programme Early Access Program sur cette page et passer ensuite par TestFlight Sur les trois produits Eve éligibles, deux sont actuellement en promotions. La prise connectée Eve Energy est ainsi proposée à 30,69 euros (elle était affichée hier encore au tarif de 39,95 euros sur la même boutique) et le capteur d'ouvrant Eve Door & Window est quant à lui à 33,49 euros au lieu de 39,95 euros.. Attention toutefois, une fois le firmware donnâtes accès à Matter install, il ne sera plus possible de revenir à HomeKit.