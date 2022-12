Kits solaires plug&play : Beem ou Sunology ?

De quoi parle-t-on ?

• Combien ça coûte ?

• est-ce vraiment rentable ?

• Combien de kWh peut-on espérer produire ?

• Suis-je éligible ?

• Quels sont les pré-requis ?

Quel kit choisir ?

On installe les panneaux Beem :

On installe les panneaux Sunology :

Parmi les nombreux acteurs du marché, les français Beem et Sunology se démarquent par des stations très rapidement opérationnelles :Avant de passer, les questions sont nombreuses :Dans cette première vidéo, on a tenté de répondre aux nombreuses interrogations autour de ces kits solaires :Ces deux acteurs trustent actuellement le marché, mais avec des atouts bien différents. Siet son application très complète,, mais aussi plus encombrants, et avec une intégration un peu en retrait face à Beem.Dans ces deux vidéos,, et l'on termine par un premier aperçu de l'application mobile, de la production d'énergie, et nos premières impressions.Précurseurs dans les kits à installer soi-même,et à poser, avec un designassez inédit. Une fois votrebranchée, vous pourrez comparer votre production avec votre consommation grâce à un appairage avec votre compteur Enedis. Comme vous le verrez, un objectif de production est également fourni, permettant d'optimiser au mieux son installation.. Mais côté logiciel, le fabricant a fait appel à des tiers pour sa prise connectée et son application mobile, qui est plus rustique. Est-ce pour autant problématique ? En tout cas, la production tient ses promesses, comme vous allez le voir :